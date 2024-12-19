台股下跌236點收22,932點 台積電收1,070元下跌15元

台股19日重挫，早盤以22947.56點開出，盤中最低一度達22743.3點，後續跌幅稍微收斂，終場收在22932.25點，下跌236.42點，跌幅1.02%，成交量4101.6億元。櫃買則收254.73點，下跌0.39點。台積電（2330）終場收1070元，下跌15元。

盤面上以類股來看，以運動休閒、綠能環保、半導體、食品、造紙、汽車、電子零組件等弱勢。而以僅有玻陶、網通呈現上漲。

觀察台股成交額排行榜，量大下跌的有，台積電、世芯-KY（3661）、鴻海（2317）、聯發科（2454）、廣達（2382）、陽明海運（2609）、創意（3443）、台光電（2383）、金像電（2368）、台達電（2308）、聯電（2303）、台灣精銳（4583）、長榮航（2618）、祥碩（5269）、中信金（2891）、華城（1519）等

而逆勢上漲的則以中小型個股為主，其中包含亞光（3019）、緯穎（6669）、佳能（2374）、聯鈞（3450）、新盛力（4931）、所羅門（2359）、上銀（2049）、智邦（2345）、神達（3706）、鈞興-KY（4571）、華星光（4979）、貿聯-KY（3665）等。

統一投顧表示，Fed凌晨利率決策會議降息一碼，因美國經濟持續穩健擴張，根據點陣圖顯示，明年僅可能降息二碼。台股昨日技術面轉佳，外資淨空單降至3萬5千口以下，為籌碼正向加分，然凌晨美股四大指數重挫，再度干擾市場資金風向。過往歷史經驗台股第4季漲多跌少，預估年底仍以類股輪動維持多方格局，操作上勿過度融資追價，建議逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。

另外統一投顧指出，選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空及觀光、汽車零組件、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。