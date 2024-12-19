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黃仁勳、魏哲家加持機器人題材 能率集團竟有4檔飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電董事長魏哲家日前表示，「全世界最有錢的傢伙」直言「多功能機器人是要努力的方向」，推升機器人概念股噴漲。中央社
台積電董事長魏哲家日前表示，「全世界最有錢的傢伙」直言「多功能機器人是要努力的方向」，推升機器人概念股噴漲。中央社

台積電（2330）董事長魏哲家日前表示，「全世界最有錢的傢伙」直言「多功能機器人是要努力的方向」，推升機器人概念股噴漲，輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳推出為機器人技術開發者與生成式AI愛好者提供創新的平台；機器人題材火種持續延燒，台股19日重挫，但積極布局機器人的能率網通（8071）集團旗下包括佳能（2374）、能率、IKKA-KY、能率網通等4檔亮燈漲停

機器人概念股輪流漲，19日由能率集團領軍，佳能以平盤開出後走高，衝上漲停61.6元鎖死，排隊買單超過1.6萬張，盤中成交量居第三大；IKKA-KY則是開低走高，盤中翻紅後衝上漲停104元；能率也是開低走高衝上漲停31.8元，另外，能率網通也亮燈漲停。

能率集團延續機器人強漲熱潮，慶騰（4534）亮燈漲停，鈞興-KY（4571）盤中上漲逾9%，

廣明（6188）盤中上漲逾7%，亞光（3019）盤中上漲逾4%，和椿（6215）盤中上漲近5%，昆盈（2365）、聰泰（5474）、慧友（5484）、上銀（2049）、新漢（8234）等也是上漲表現。

近期機器人漲勢強，先是由魏哲家表示，從產業趨勢來看，台灣可發展多功能機器人、無人機、及運用AI來節能減碳與用水精準等三領域，而魏哲家認為，多功能機器人「一定是未來的方向」；緊接著是黃仁勳為取名「Jetson Orin Nano Super」的輕便、手掌尺寸的新電腦錄製介紹影片。

黃仁勳這回又是從烤箱中端出「熱騰騰新菜」告訴觀眾，這款供開發者使用的電腦，配備近每秒70兆次運算的強大算能，而功耗只有25瓦；黃仁勳表示，Jetson Orin Nano Super為機器人技術開發者與生成式AI愛好者提供創新的平台。從輪式機器人到人形機器人，再到其他複雜的自主系統，這部新電腦都能為之提供深度學習模型運行和高效運算。

另外，市場也傳出，黃仁勳有望在明年1月中旬來台參加台灣輝達尾牙感恩大會，市場關注輝達的人形機器人平台是否正式亮相，成為明年的全新焦點。

機器人 漲停

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黃仁勳從烤箱端新品 輝達小巧生成AI電腦價格親民

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輝達執行長黃仁勳喊話 AI已成為基礎設施

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