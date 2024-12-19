台股大跌！這兩檔減速機大廠股價卻創歷史新高

美國聯準會（Fed）暗示明年可能只會降息兩次，美股重挫，拖累台股跟著大跌，但機器人概念股中耕耘減速機技術的鈞興-KY（4571）、宇隆（2233）股價盤中卻雙雙創下歷史新高，且都爆出逾萬張成交量。

台股受到美股大跌影響，走勢疲弱，盤中重挫逾400點，不過機器人概念股中仍有個股股價繼續向上推高，鈞興-KY再度大漲逾7%，三天漲幅逾達32%，宇隆昨日漲停後，19日盤中一度衝至227元，盤中漲幅逾3%，創下歷史新高。

AI機器人趨勢大爆發，其中減速器占機器人零件比重30%至35%。鈞興推出的諧波減速器應用範圍廣泛，可用於工業機器人、航空航太、數控工具機、半導體設備等領域。鈞興的諧波減速器已於第4季量產並貢獻營收，目前工業機器人占營收比重約3%以上，明年朝5%邁進。

鈞興11月合併營收達2.89億元，月增11.8%、年增50.8%，累計前11月合併營收27.80億元、年增32.0%，已超越2021年的年度營收最高紀錄27.37億元。累計前三季稅後淨利3.53億元、年增66.5%，每股稅後純益6.81元，已超越去年全年的5.18元。

宇隆表示，目前整體訂單能見度已看到明年上半年，且公司因應全球浪潮，積極布局AI伺服器、人形機器人關鍵零件，自有品牌TUF ONE行星減速器，也將切入人形機器人關鍵零件諧波式減速機。預期明年將迎來跨產業應用蓬勃發展的一年，營運樂觀看待。

宇隆11月營收3.15億元，月增6.4%，年減1.6%，累計前11月營收33.79億元，年增10.19%。累計前三季稅後淨利5.18億元、年增33%，每股稅後純益8.6元。