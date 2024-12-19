先機系列基金2025投資展望亞太地區：持續多元發展

先機亞太股票入息基金經理人Jason Pidcock表示，在談論2025年時，會避免做出廣泛的市場預測，但可以做出一些假設。例如，地緣政治緊張局勢可能會持續加劇，並可能進一步惡化。然而，確實認為科技業是一個亮點，因為它仍然處於人工智慧主導的結構性改善之中。不確定2025年美國經濟會發生什麼。儘管通膨壓力有所緩解，但較高的進口關稅可能會減緩進展。

必須看看美國是否對從亞洲國家或僅從中國進口的商品徵收更高的關稅。總體而言，抱持相當積極正面的態度，並預計2025年亞太地區的獲利和股息將出現一定程度的成長。澳洲、印度和新加坡經濟可能會繼續成長並跑贏其他國家。正如前面指出，對科技業和我們擁有的科技公司充滿信心（主要是在台灣上市的科技業，如鴻海（2317）、聯發科（2454）及台積電（2330）；截至2024年11月30日，先機亞太股票入息基金前十大持股的前三名分別是鴻海8.0%、聯發科7.8%及台積電7.4%，與許多美國大型科技股相比，這些公司的股價頗具吸引力。

我們擁有多元化的投資組合，無論全球成長是否放緩，該投資組合都能表現相對較好。嘗試管理該策略，以便在各種情況都能夠執行，無論哪種投資風格流行，或者利率或經濟前景如何。我們的產品組合具有多樣性，例如一家國防企業、一家金礦企業以及電信、公用事業和消費品公司。預計這些企業能夠更好地免受區域外事件的影響。如果美國經濟和需求保持強勁，更多的跨國公司，包括一家電動工具製造商和我們持有的五家科技公司，可能會受益。

將繼續避免投資中國大陸，因為認為政治體系、地緣政治風險和經濟狀況使市場缺乏吸引力。大陸與美國、歐洲和一些亞洲國家之間的地緣政治緊張局勢可能會惡化。

投資於亞太地區優質、成長型公司，也就是能提供收入增長以及高額、可持續或不斷增長的股息的企業，是在長期內產生有吸引力的總回報的最佳方式。