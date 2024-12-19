先機系列基金2025投資展望：川普政策將影響債券資產

先機系列基金固定收益投資經理Mark Nash表示，八年前，當川普首次就任美國總統時，美國公債殖利率遠低於現在，財政支出也不是主導主題。現在10年期公債殖利率比川普2017年1月就職時的水準至少高出200個基點。

殖利率的差距反映出2017年與現在截然不同的經濟環境。通貨膨脹率要高得多。儘管聯準會已降息75個基點，以應對失業率疲軟和通膨從新冠疫情後高峰迴落，但美國利率仍然很高。

儘管世界其他地區在疫情後難以復甦，但美國的成長主要得益於強勁的財政支出。企業和家庭的資產負債表比全球金融危機後時期健康得多，這一事實也支撐了經濟成長。

川普當選後，金融市場受到提振。標準普爾500股指徘徊在歷史高點附近，美元指數處於一年來的最高水平，信貸利差進一步收緊，被稱為恐懼指標的VIX指數也有所下降。

川普的「美國優先」政策包括承諾對進口產品徵收關稅和限制移民。他還承諾減稅、放鬆管制和減少官僚主義。川普的政策會讓聯準會的寬鬆周期受到質疑嗎？川普的政策對通膨和成長有何影響？對固定收益市場有何影響？

川普承諾對來自中國大陸和世界其他地區的進口商品徵收關稅，以提高國內製造能力並使美國成為投資目的地。此舉的短期影響將是美國通膨上升，因為進口變得昂貴，同時損害中國大陸和德國等出口驅動型經濟體的成長。

提高工人名義工資的願望，特別是勞動市場低端工人的名義工資，是川普的另一個關鍵經濟支柱。疫情後持續的通貨膨脹侵蝕了工人的實質薪資。然而，任何按計劃進行的大規模驅逐都可能減少勞動力供應，推高國內工資，並對公司的盈利能力造成壓力。

自9月中旬這周期首次降息以來，長期債券殖利率已走高。由於投資者擔心美國的穩健成長、這些政策的通膨影響及財政赤字擴大的可能性，它們一直保持在較高水準。

如此高的債券殖利率讓一些市場參與者質疑美國政府財政的生存能力及其償債能力。但鑑於債務是以該國當地貨幣美元發行，這種擔憂是多餘的。此外，如果需要降低收益率，央行可以訴諸量化寬鬆。

目前市場的共識是，川普政府將導致更大的財政赤字，但現階段仍不清楚。儘管如此，據說川普在第一個任期內每天都會追蹤標準普爾500指數，因此確實有可能採取更多財政刺激措施。

強勁的成長和較高的利率支撐了美元的強勢，美元指數目前處於一年來的最高水平。美元的命運與債券市場密切相關，過去幾年兩者之間的相關性非常強，儘管美元的最新走勢似乎對債券殖利率上升的影響較小。

強勢美元往往使全球金融狀況更將緊縮，進一步促使資本流入美國。因此，美元前景對於美國債券前景至關重要。然而，美元走強可能尤其會對川普提振美國製造業出口的野心產生反效果。

未知的一項關鍵因素是地緣政治的影響。一段時間以來，美國國債一直在區間內波動，信貸利差也很緊張。如果美元走強伴隨著大宗商品和石油價格上漲，債券持有者可能會出售部分美元儲備以克服美元短缺。這可能會擾亂固定收益和信貸市場。在此背景下，需要密切關注不斷變化的地緣政治格局，特別是中東和烏克蘭。

目前，美國經濟高度依賴持續的財政支出來刺激成長。但由於實際利率處於2008年以來的最高水平，成長擴張不太可能持續太久，最終將損害民營企業的成長，導致美元貶值。這種情況將支持長期交易，並有助於轉向收益率有吸引力的新興市場債券。

隨著川普再次掌舵，人們對聯準會未來幾個月降息的速度和深度的懷疑加劇，因為他的政策措施可能首先推高通膨，然後導致經濟成長下降。有趣的是，聯準會主席鮑威爾表示，鑑於經濟強勁，央行並不急於降息。

聯準會12月是否降息還有待觀察。目前政策利率的市場定價反映了這種不確定性，最終利率至少比聯準會中性利率高出70個基點。我們認為，對於聯準會來說，首次降息100個基點將是比較容易的部分，而2025年的前景仍不確定。然而，最終實際利率的高起點和強勢美元以及川普想要帶來的極端變化將損害全球經濟成長並降低通膨。但這只是重置。隨著利率下降，加上全球投資支出增加，成長和通膨將回歸，並使2025年及以後的宏觀經濟出現波動。