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美股重挫 台股盤中跌逾400點！IC設計族群股價拉回休息

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

聯準會（Fed）宣布降息一碼，美股四大指數卻重挫，連帶台股19日跌破23,000點，早盤以22,947.56點開出，盤中最低一度達22,743.3點，下跌逾400點，其中IC設計族群一改近日的強勢，盤中股價疲弱，而台積電（2330）盤中最低跌至1,055元。

聯準會周三舉行完利率決策會議後，美國股債市雙殺，10年期公債殖利率跳升至4.5%，經濟預測顯示，央行官員預期2025年的通膨可能維持頑固，而點狀圖顯示，多數官員預測明年降息兩次，少於9月時預測的四次。

投資人正在為2025年可能出現的更多市場波動做準備，並等待川普政府上任後公布新政策的細節。聯準會主席鮑爾表示，我們對於實際政策真的沒有太多了解，因此現在試圖做結論是非常不成熟的，例如不知道會對哪些商品課徵關稅，對哪些國家，持續多久，規模多大。我們也不知道是否會有報復性關稅。

群益投顧表示，本周台指期偏多結算，2025年以AI發展應用為投資主軸之中心思想並無改變，加上烏克蘭與加薩走廊災後重建，基礎建設龐大需求可望帶動原物料價格上漲，將帶動傳統類股走強，有利美股與台股長期走強。

針對降息未來展望，群益投顧表示指出， 評估2025年聯準會會謹慎降息，因近期通膨降幅比預期的慢，同時考量川普關稅政策對未來通膨的影響，放緩降息步伐可能是較合適的貨幣政策，但仍需視後續經濟數據發展而定。

IC設計 台股 聯準會 降息

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