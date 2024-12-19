美國恐禁中國品牌 TP-Link 無線設備 激勵網通股價紅通通

根據「華爾街日報」報導，中國電信設備製造商聯洲國際技術（TP-Link）家用網路路由器與網路攻擊有關，美國有關當局展開調查，可能最早明年禁售。受到美國恐禁TP-Link 無線路由器，激勵網通股價紅通通，品牌廠友訊（2332）帶頭攻上漲停鎖住，上漲2.05元，股價來到22.95元。

友訊子公司友勁（6142）也登上漲停，中磊（5388）上漲8%，展達（3447）上漲6%，啟碁（6285）上漲4%，智易（3596）上漲2.3%，神準（3558）上漲3.6%。

過去TP-Link以低價搶市，打趴當年的國際消費性網通品牌友訊（D-Link）、思科旗下Linksys及Netgear，連帶台灣協助消費性品牌的網通廠紛紛轉型，直接搶進電信營運商，目前TP-Link應為全球最大消費性網通品牌。

而此次美國展開調查，也代表美國對於中國產品禁令從電信設備延伸到企業及消費性產品，也可望有助於台灣廠商接單。

此外，根據外媒記者看到的信件內容，兩名美國國會議員8月以聯洲國際技術（TP-Link）生產的WiFi路由器可能被用於對美國進行網攻為由，敦促總統拜登政府調查TP-Link及其子公司。據了解商務部、國防部、司法部已經分別對這家公司展開調查，當局以TP-Link路由器最早明年禁售為目標。

法人報告指出， TP-Link在美國市場，包括家用及企業客戶共占有約65%市場份額。而根據TP-Link在其官網引用IDC數據則分別指出其2021年在全球占有17.8%市占率，而2022年第1季在小型企業AP出貨量全球佔比則為37.5%。

法人看好，台灣品牌包含友訊、合勤控（3704）及華碩（2357）等品牌可望受惠，其他網通製造廠中磊、正文（4906）、智易、啟碁、智邦（2345）、明泰（3380）、神準也可望受惠。