TP-Link 恐遭禁！友訊率先飆漲停 領軍網通股上漲

道瓊社引述知情人士報導指出，美國商務部、國防部與司法部都已各自對中國大陸網通公司 TP-Link 展開調查，美國政府可能明年就會查禁 TP-Link 產品；投顧法人最新報告表示，假設 TP-Link 在美銷售被禁，台灣網通廠受惠者優先以品牌與品牌代工廠商為主；友訊（2332）19日開高走高衝上漲停鎖死，友勁（6142）及易通展（6241）也跟進亮燈，中磊（5388）大漲逾8%，啟碁（6285）上漲逾5%、合勤控（3704）也大漲。

道瓊社引述知情人士報導表示，美國當局正在調查中國大陸網通公司TP-Link是否構成國安風險，因該公司生產的家用路由器，可能與網路攻擊有關，美國政府還考慮是否禁售這些網通設備，其中商務部的一個單位已向 TP-Link 發出傳票，美國政府可能明年就會查禁 TP-Link 產品。

報導指出，TP-Link 創立於中國大陸深圳，該公司生產的路由器、無線網路設備以物美價廉著稱，同級產品常是競爭對手的一半以下，在美國的中小企業與家庭用戶有高達65%的市占，是亞馬遜網站推薦的消費級網通產品第一品牌，並與300多家美國網路供應商合作。

針對 TP-Link 可能遭美國政府查禁一事，投顧法人最新報告表示，由於 TP-Link 主要以品牌定位銷售於消費者與中小企業客戶，若 TP-Link 在美國禁售，首要受惠廠商以消費者與中小企業可直接在線上與線下購買的廠商為主，台廠主要受惠的廠商包括合勤控、友訊、華碩（2357）等，其次為有替品牌商或通路商代工的中磊、正文（4906）、智易（3596）、智邦（2345）、啟碁、明泰（3380）、神準（3558）與建漢（3062）。

台股19日重挫， 上市櫃網通股逆勢抗跌，友訊、友勁、易通展（6241）等3檔早早就亮燈漲停鎖死，友訊衝上22.95元漲停，排隊買單超過1.5萬張；友訊大漲帶領網通股的上漲表現，中磊盤中漲幅逾8%，啟碁上漲5%，合勤控上漲逾3%，智邦、明泰及建漢、智易都上漲逾2%，神準上漲逾4%，正文也是上漲走勢。