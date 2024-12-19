Fed 降息1碼卻讓股市崩跌？金管會彭金隆說是這三原因

美國聯準會（Fed）昨如預期降息一碼，卻讓美股崩跌，讓19日台股大跌，金管會主委彭金隆早上在財委會說，昨台指期收盤就有看到影響，股市很敏感，但台股基本面很不錯，今年上市櫃公司總營收近40兆元，年增12%是支撐台股很重要的基礎。

財委會立委林德福和賴士葆早上詢問，為何美降息一碼卻讓美股崩跌千點？彭金隆說有三點因素，一、預期明年美國降息速度放緩，二、川普政策不確定性，三、年底作帳行情等。

彭金隆說，過去外界是預期美國降息速度會快一點，但這次降息可能不符市場預期，使美股大跌。

本來外界預期美國降息速度會快一點，但明年放緩，因為美國政策如關稅拉高，通膨增加使降息變很困難，金管會已將各種情境都會納入考慮。

林德福則關心金融業持續減碼台股？彭金隆說，銀行、保險或證券投入資本市場，投資目的和投資方法都不同，保險和證券就不同，他們有自己長期部位的建置和調節，隨著基旗墊高，這些調節都尊重各業別的操作。

彭金隆說，長期觀察金融業對台股的持股，是金融業投資組合的很重要組合，看好看壞不是從金融業減碼台股就可以看出來，台灣整體基本面不錯，今年總上市櫃公司總營收近40兆元，年增12%，是支撐台股很重要的基礎。