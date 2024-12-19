聯準會放鷹衝擊台股 彭金隆信心喊話

美國聯準會如市場降息1碼（0.25個百分點），造成美股大跌，金管會主委彭金隆今日表示，應和降息放緩、未來美國總統川普上任之後的不確定性、年底作帳及聖誕假期下降投資動能等三大因素，都有關係。彭金隆也信心喊話，台股基本面仍佳，今年上市櫃總營收近40兆元，年增12%，對台股將為有力的支撐。

立法院財委會審查金管會預算，彭金隆今日備詢時做出以上表示。彭金隆並分析，川普上任之後雖然對金融產業有利，但另一方面包括未來川普政策如關稅拉高、通膨增加，則不利美股。

包括立委林德福、吳秉叡、賴士葆都詢問關於降息而美股卻大跌的問題。其中林德福提問，2024年10月銀行已連續四個月減碼台股，壽險也大賣353億元，合計金融三業今年前十月已減碼5534億，是去年全年將近十倍，是否代表看壞台股？彭金隆則回應，金融三業各有其投資台股的方式及目標，也和其基期是否較高需要調節有關。

而對於外資狂賣上市櫃股票2500億元，轉為淨匯出，彭金隆則認為，短期的外資進出不必在意，若把時間拉長觀察，外資持有台股仍相對穩定。