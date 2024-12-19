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印度股票開始反彈 建議定期定額布局

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
受惠於企業獲利改善，印度指數11月下旬開始反彈。（彭博資訊）
受惠於企業獲利改善，印度指數11月下旬開始反彈。（彭博資訊）

受惠於企業獲利改善，印度指數11月下旬開始反彈。瀚亞投信表示，印度指數經過一波修正後，市場震盪觸及年線後，近期走勢開始回穩；印度經濟成長將進入循環調整期，也開啟市場對印度央行降息的期待，情緒轉向樂觀下，印度指數反彈顯著，但尚未回到前波高點，建議投資人可定期定額布局。

根據瀚亞投資-印度溫度計最新指標顯示，2024年11月數值為118.2，處在「股債均衡配置區」，意味著投資人應適當透過印度股票與債券，參與印度市場。

ICICI保誠資產管理表示，中國大陸刺激措施以及較低的估值等因素，使外資前些時間大幅流出印度轉至中國大陸市場；儘管印股波動加劇，但仍相信印度的長期結構性成長故事，印度數十年消費的根本驅動力與基礎建設成長穩固，包括：人口紅利、人均收入不斷上升、通膨受到控制、數位轉型、強勁的企業資產負債表與中央財政赤字。

ICICI保誠資產管理指出，印度股市估值不便宜，隨地緣政治緊張局勢加劇，川普新政也將對市場造成一定的波動；對想增持印度股票的投資人而言，建議可布局波動相對低的大型股票。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，若以中性評價估算，印度指數在未來一年，將有機會隨著企業獲利亮眼而走高，有機會挑戰雙位數報酬；川普上任後將對全球市場造成一定程度的影響，但印度內生性經濟足以帶動內需與消費升級，受到美國或全球市場影響較小。

林庭樟分析，印度指數整理後，近期上漲動能強，但尚未回到前波高點，仍是投資人進場布局的好時機，短線上中小型股的漲勢較強，相比之下，大型股的評價仍具吸引力；基金操作上聚焦消費、金融、工業及科技類股。

印度溫度計分數：118.2。資料來源：ICICI PRUDENTIAL 資料日期：2024/11
印度溫度計分數：118.2。資料來源：ICICI PRUDENTIAL 資料日期：2024/11

印度 川普 股票 降息

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