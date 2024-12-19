快訊

鄭文燦涉貪官司纏身影響力崩跌？綠營：仍有資源人脈

日本千葉傳凶殺案！夫妻「胸腹遭砍」倒血泊身亡 附近8民宅失火

玉山霧淞銀白世界！短暫雲開「映襯主峰」成最美風景

美股四大指數重挫 整理中的台股技術線型轉弱

聯合報／ 記者陳儷方／台北即時報導
美股重挫，整理中的台股技術線型再轉弱。圖／本報系資料照片
美股重挫，整理中的台股技術線型再轉弱。圖／本報系資料照片

美股在聯邦公開市場委員會（FOMC）會後重挫，台股早盤也大跌逾300點，不過，分析師認為美股重挫主要是因為近2個月來漲多後的大幅修正，因台股沒有跟進這段走勢，因此跟進跌幅應該有限，台股大盤目前看來跌破中短期移動均線，但投資人考量中長線，最重要的參考點還是經濟層面，Fed上修經濟成長率預測，未來經濟面並沒有太大疑慮，修正空間有限。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，Fed上修通膨預期、下調失業率預測、上修GDP成長預估，雖然正負向訊息夾擊，但解讀整體內容，經濟基本面的真相應該是正向，且2025年降息次數從4碼減為2碼（1碼是0.25個百分點），也在市場預料之中，Fed的結論及說法，與原先市場預期的內容並無太大差異，因此，美股重挫的真正原因，是漲多後的大幅修正。

Fed利率決策會議後，美股四大指數同步下殺，道瓊指數重挫1123點，跌幅2.58％；那斯達克指數跌幅3.56％、S&P500跌幅2.95％、費城半導體指數跌幅3.58％。

蔡明翰指出，美股漲時台股沒有跟上，因此美股修正，台股的壓力應該有限，他認為美股已反映大部分利空，有助於快速止穩，但並不代表美股會馬上轉多，在技術面轉弱後，需要一些時間整理，投資人不用恐慌但操作也不宜過度積極。

台股方面，技術線型確實轉弱，但中長線最大的參考點仍是經濟基本面，就基本面角度來看，並沒有太大疑慮，修正空間也不會太大，。

Fed 台股 美股

延伸閱讀

美股跳水台股重挫 僅這6檔上市櫃股亮燈漲停

聯準會釋放「鷹派降息」…美股、台股夜盤大跌！邏輯投資：總好過快速降息期待甜甜價

元大證券投資先生APP 用數據回顧2024年ETF投資熱潮

外資、主力點火 權值股拉尾盤…後市還有向上空間

相關新聞

聯準會再降息1碼！利率新高點、股債雙跌 辣媽：短期波動大、目的是領息再買債

美國聯準會主席包爾宣布在12月降息一碼，但卻暗示調整明年降息的步調。

美股跳水拉低台股早盤跌近400點 台積電下挫20元

台股19日開盤指數為22,947.56點，下跌221.11點，早盤跌近400點，最低來到22,782.04點。台積電（2...

聯準會釋放「鷹派降息」…美股、台股夜盤大跌！邏輯投資：總好過快速降息期待甜甜價

聯準會如同市場預期，釋放「鷹派降息」訊號，美股、台股夜盤雙雙大跌。

美股跳水台股重挫 僅這6檔上市櫃股亮燈漲停

美股周三重挫跳水，道瓊工業指數大跌1,123.03點，標普500指數重挫3%，台股19日開低走低，盤中重挫逾300點，各...

印度股票開始反彈 建議定期定額布局

受惠於企業獲利改善，印度指數11月下旬開始反彈。瀚亞投信表示，印度指數經過一波修正後，市場震盪觸及年線後，近期走勢開始回...

AI 鏈先鋒 外資喊買 按讚台積、鴻海、廣達等16檔

外資野村證券近期釋出的最新「2025年亞太科技產業展望」報告，指出明年上半年AI需求持續強勁，按讚包括台積電（2330）、鴻海等16檔科技「先鋒股」（Stocks for Action），均給予「買進」評等。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。