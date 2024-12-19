美股四大指數重挫 整理中的台股技術線型轉弱

美股在聯邦公開市場委員會（FOMC）會後重挫，台股早盤也大跌逾300點，不過，分析師認為美股重挫主要是因為近2個月來漲多後的大幅修正，因台股沒有跟進這段走勢，因此跟進跌幅應該有限，台股大盤目前看來跌破中短期移動均線，但投資人考量中長線，最重要的參考點還是經濟層面，Fed上修經濟成長率預測，未來經濟面並沒有太大疑慮，修正空間有限。

國泰證期顧問處經理蔡明翰指出，Fed上修通膨預期、下調失業率預測、上修GDP成長預估，雖然正負向訊息夾擊，但解讀整體內容，經濟基本面的真相應該是正向，且2025年降息次數從4碼減為2碼（1碼是0.25個百分點），也在市場預料之中，Fed的結論及說法，與原先市場預期的內容並無太大差異，因此，美股重挫的真正原因，是漲多後的大幅修正。

Fed利率決策會議後，美股四大指數同步下殺，道瓊指數重挫1123點，跌幅2.58％；那斯達克指數跌幅3.56％、S&P500跌幅2.95％、費城半導體指數跌幅3.58％。

蔡明翰指出，美股漲時台股沒有跟上，因此美股修正，台股的壓力應該有限，他認為美股已反映大部分利空，有助於快速止穩，但並不代表美股會馬上轉多，在技術面轉弱後，需要一些時間整理，投資人不用恐慌但操作也不宜過度積極。

台股方面，技術線型確實轉弱，但中長線最大的參考點仍是經濟基本面，就基本面角度來看，並沒有太大疑慮，修正空間也不會太大，。