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野村2025年台灣科技日：看好台達電、雙鴻 喊「買」

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
台達電。圖／聯合報系資料庫
台達電。圖／聯合報系資料庫

外資野村證券近期釋出最新「2025年台灣企業日」報告，台廠中看好台達電（2308）、雙鴻（3324）兩大台廠後市表現，皆給予「買進」評等外，目標價分別為490元、851元。

針對台達電短期及明年展望，野村科技產業分析師李佳伶指出，台達電預計2024年第4季營收小幅增長，表現優於季節性預期，但受部分訂單延遲影響，2025年首季營收可能小幅下降。

資本支出方面，2025年及2026年將維持各約300億。此外，台達電也積極擴大在美國的最終組裝線，並已在美國設有涵蓋電信電源、數據中心機架/CDU與電動車的生產線，展現對北美市場的高度重視。

展望後市，台達電計劃為下一代伺服器電源提供獨立電源架設計，優化現有解決方案，預計伺服器電源銷售（2024年占比19%）在2025年將年增長15-20%；其他包括BBU（電池備援電力模組）、機架和液冷產品等，預期在2024年及2025年分別貢獻營收7%至8%以及超過10%。

另外，台達電2024年被動元件銷售將有望年增25%-30%，主要來源包括AI、汽車與智慧型手機。展望2025年，銷售年增超過10%，其中AI需求增長最為顯著，汽車與智慧型手機維持穩定，因此給予「買進」評等，目標價490元。

雙鴻方面，李佳伶表示，雙鴻重申2025年營收有望年增50%、明年毛利率預計約為28-29%。短期內，2024年第4季與2025年第1季的營收將季增，主因新VGA產品的推出以及輝達（NVIDIA）Blackwell需求的驅動，預計2025年第2季營收將隨Blackwell銷售增長迎來顯著提升。

在液冷銷售上，亞馬遜（AWS）與Meta是雙鴻的兩大雲端服務供應商（CSP）客戶，目前主要採用雙鴻的空冷解決方案，未來也將逐步導入液冷技術。值得注意的是，雙鴻有機會進一步打入Google與Microsoft的液冷供應鏈，主因是基於NVIDIA的推薦供應商清單（RVL）資格，雙鴻冷板產品可能將被應用於GB300項目等，因此也給予「買進」評等，目標價851元。

台達電 營收 雙鴻

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