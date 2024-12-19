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美光展望不如預期 記憶體族群下挫

中央社／ 新竹19日電

美國記憶體美光（Micron）2025會計年第2季展望不如預期，盤後股價重挫16%，連帶影響記憶體族群股價紛紛下挫。

美光盤後公布財報，2025會計年第1季資料中心業務創下新高，帶動季營收達87億美元，季增12%，年增84%。

展望未來，美光預期，受客戶去化庫存影響，2025會計年第2季展望不如先前預期，季營收將約77億至81億美元，低於市場預期的89.9億美元。

美光營運展望不如預期，引發市場失望性賣壓出籠，衝擊美光盤後股價重挫16%，影響記憶體族群今天股價走跌。

南亞科早盤達31元，下跌1.2元，不過在與補丁合作搶攻高頻寬記憶體激勵下，股價震盪走高，由黑翻紅。威剛跌2.3元，達78.9元。

營收 美光 記憶體

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