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美股跳水台股重挫 僅這6檔上市櫃股亮燈漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股市示意圖。（AI生成）
股市示意圖。（AI生成）

美股周三重挫跳水，道瓊工業指數大跌1,123.03點，標普500指數重挫3%，台股19日開低走低，盤中重挫逾300點，各類股齊挫，台積電（2330）開低走低盤中大跌25元，櫃買市場也是下跌表現，全市場僅6檔個股亮出漲停紅燈。

台股重挫，集中市場包括友訊（2332）、友勁（6142）、冠西電（2466）亮燈漲停，櫃買市場也有3檔亮燈，包括新鉅科（3630）、浩泰（4131）、易通展（6241）等，為全市場表現最強的6檔個股。

聯準會（Fed）「鷹派降息」，美股周三重挫，道瓊工業指數下跌1,123.03點，跌幅2.58%，收在42,326.87點，寫下8月以來最大單日跌幅；標普500指數跌破6,000點大關，下跌178.45點，跌幅2.95%，收5,872.16點，寫下2001年以來最大Fed決策日跌幅；那斯達克綜合指數下跌716.37點，跌幅3.56%，以19,392.69點收盤；費城半導體指數重挫3.85%，收4,970.984點。

台積電ADR周三下跌2.5%，收在195.56美元，台積電早盤以1,065元開出，一度下滑至1,060元，大跌25元，台股早盤以22,947.56點開出，下跌221.11點，盤中一度下滑至22,947.56點。

Fed 台積電 台股 漲停

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