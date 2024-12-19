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聯準會再降息1碼！利率新高點、股債雙跌 辣媽：短期波動大、目的是領息再買債

聯合新聞網／ 辣媽聊財經
聯準混再宣布降息1碼。美債示意圖／路透社
聯準混再宣布降息1碼。美債示意圖／路透社

美國聯準會主席包爾宣布在12月降息一碼，但卻暗示調整明年降息的步調。

從原本九月份的時候，預期降息4次，昨天調整為降息2次。這是超乎市場預期之外，美國公債利率快速往上攀升10bps，來到4.51%，是近期的高點。

不是只有債券價格下跌，股市也跟著下跌，畢竟降息對企業是利多，而現在降息幅度將比原本預期更少，連股市的投資人都擔心會影響未來企業獲利。

道瓊下跌2.5%，那史達克下跌3.5%，S&P500下跌2.9%，都是最近滿大的跌幅。

聯準會調整2025年降息預期的背後原因：

1、通膨目前是可控，但是也出現僵固狀態。

雖然不到聯準會目標2%，但暫時沒有失控的風險。通膨出現僵固性，意思是不會大幅上漲，但也沒有太多下跌空間。

2、就業市場稍微降溫，但沒有悲觀，聯準會將持續關注。

3、經濟景氣依舊強勁，聯準會樂觀以待。

在聯準會宣布決議之後，還會有不同官員看法陸續釋放訊息。隨著這些的訊息釋出，短期內利率波動可能會比較大。

如果想要穩定收息的朋友，現在是分批進場買入債券的好時機。 雖然短期內（幾個月-1年）可能會因為債券價格波動而感到不安， 然而如果只是為了收息的話，應該是以至少3、5年、甚至10年以上的規劃視角來看，才能穩穩地領息。

◎本文內容已獲 辣媽Shania辣媽聊財經 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

債券 美國 聯準會 降息

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