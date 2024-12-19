美股跳水拉低台股早盤跌近400點 台積電下挫20元

台股19日開盤指數為22,947.56點，下跌221.11點，早盤跌近400點，最低來到22,782.04點。台積電（2330）開盤價為1,065元，下跌20元。

群益投顧表示，近期台股指數呈現狹幅震盪格局，各族群類股輪動快速。因台股12月上漲機率超過九成、市場普遍預期2025年將呈牛市行情，未來展望持續樂觀。 台指期周三偏多結算，2025年以AI發展應用為投資主軸的中心思想並無改變，加上烏克蘭與加薩走廊災後重建，基礎建設龐大需求可望帶動原物料價格上漲，將帶動傳統類股走強，有利美股與台股長期走強。輝達黃仁勳預計2025年1月中旬返台參加台灣輝達尾牙感恩大會，可望再度激勵相關概念股，在長線保護短線策略下，可留意近期遭錯殺的績優股。

操作題材可留意：

1.蘋果iPhone為明年淡季增添材火─蘋果手機供應鏈正積極為新一代新機備料生產，預計2025年3月推出蘋果歷年來螢幕最大的平價款手機iPhone SE 4；預期將支援蘋果「Apple Intelligence」功能，售價估499美元至549美元，是蘋果最便宜AI手機。由於往年首季為蘋果前一年度正規版iPhone機種拉貨動能減緩時期，因此，2025年首季將推出的iPhone SE 4新機，有望為供應鏈淡季營運添柴火。

2.台北國際電玩展題材即將發酵─台北國際電玩展將於2025年1月23至26日登場，預期AI應用將成為市場關注焦點，包括強化玩家體驗的AI輔助電競NB、生成式AI輔助開發設計遊戲等。由於是全球首場遊戲產業大展，預期各業者將發表多款遊戲，相關遊戲題材可望逐漸發酵。

周三（18日）美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為42,326.87點，下跌1,123.03點、跌幅2.58%；S&P 500指數下跌2.95%；那斯達克指數下跌3.56%；費半指數下跌3.85%。台積電ADR跌2.54%，較台北交易溢價17.1%。

聯準會（Fed）「鷹派降息」再現，股市暴跌是因為雖然Fed官員連續第三次降息，這次降息1碼，利率區間調降至4.25%-4.50%，但Fed調降明年降息次數預估。經濟學家預料明年會減慢降息步調，但Fed官員的預測更出乎意料，僅預期2025年有兩次降息，少於多數人預期的三次降息。此外，Fed現在預測通膨要到2027年才能回到2%的目標，而非原先預測的2026年。

三大法人周三集中市場合計買超64.3億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超104.2億元，投信買超17.05億元，自營商（自行買賣）賣超28.8億元，自營商（避險）賣超28.1億元。

永豐期貨說，在台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少4,998口至10,198口，外資淨空單減少5,044口至34,718口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單減少5,761口至-14,338口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,800點，週賣權最大OI落在22,500點 ; 月買權最大OI落在23,200點，月賣權最大OI落在22,500 點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.94下降至0.78。VIX指數下降0.73至17.4。外資台指期買權淨金額-0.6億元 ; 賣權淨金額0.05億元。整體選擇權籌碼面中性。