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聯準會釋放「鷹派降息」…美股、台股夜盤大跌！邏輯投資：總好過快速降息期待甜甜價

聯合新聞網／ 邏輯投資
聯準會。路透
聯準會。路透

聯準會如同市場預期，釋放「鷹派降息」訊號，美股、台股夜盤雙雙大跌。

聯準會聲明強調經濟前景不明朗，經濟活動穩定擴張，就業市場雖有放緩但失業率仍處低位，因此將持續減持債券，12月降息1碼，但未來降息步調將放緩。2025年僅計畫2次降息，同時將通膨回到2%政策目標的時間修改至2027年（原為2026年），並調高對於中性利率的估計。

12月降息的決策也有內部分歧，克里夫蘭聯邦儲備銀行總裁哈瑪克 (Beth M. Hammack)反對降息，主張維持利率不變。

以上顯示聯準會的政策立場轉趨保守謹慎，而股市反應則似乎是想呈現目前聯準會態度對股市並不友好，頗有迫使川普對抗聯準會的味道，再來可以觀察川普如何反應，但我個人認為緩慢降息總好於快速降息，暗示美國經濟與消費仍然穩定，之前高檔調節的資金已經備妥，期待「甜甜價」的出現。

◎本文內容已獲 邏輯投資 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

川普 聯準會 通膨 降息

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