類股輪動可望延續美股多頭 多元配置迎接2025輪轉年

2025年開年就將迎接川普就任美國第47任總統，類股輪動可望接棒延續美股多頭，利率前景更加明朗也將引領債市穩步前行，隨著各類資產良性輪轉，與資產間相關性恢復正常化，多元配置的投資組合將更能發揮隨漲抗跌、兼具收益與資本增值機會的優勢。

多元資產配置 應對政策輪轉不確定性

富蘭克林收益投資團隊投資長暨富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金經理人愛德華．波克表示，美國消費者支出強勁支撐經濟強韌表現，通膨下滑且就業市場降溫為聯準會創造溫和的降息環境，富蘭克林證券投顧預期，友善的總體環境可望使2025年各類股雨露均霑，不過面對政權輪轉下政策變化的高度不確定性，市場波動可能加大，更需要專業經理團隊靈活多元的資產配置策略與深入的個別企業分析與挑選。愛德華．波克認為，透過跨資產、跨投資風格的低相關或負相關性，可有助於提高風險調整後報酬，建構具韌性的投資組合，追求可持續的收益與資本增值機會同時也能有效控制下檔風險。

類股輪動撐股市 債市收益有看頭

今年下半年來類股輪動明顯，過去18個月表現敬陪末座的公用事業在下半年5個月就漲了23%，金融股則是不僅走出2023年區域銀行風波陰霾，更將受惠金融監管鬆綁後潛在大展身手的機會。愛德華．波克認為，整體股市評價面偏高下主動精選標的是關鍵，建議挑選有能力配發具吸引力且可持續的收益並持續成長的企業，也把握暫時遭市場價格錯置但企業基本面良好的投資機會。就債市而言，目前收益水準仍相當具吸引力，美國非投資級債與投資級債仍分別有7%與5%左右水準，而具備防禦與風險分散優勢的公債也有高於4%的殖利率，是資產配置中增添收益與分散風險不可或缺的要角。

股債平衡為核心 波動市場穩陣腳

富蘭克林證券投顧看好2025年美國股債市表現仍值得期待，也提醒投資人勿受到短期高低起伏的市場情緒干擾，應檢視自身長期投資目標，以彈性策略的股債平衡資產為配置核心，富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金之收益投資策略歷經逾75年歷史淬鍊，致力於提供可持續性的收益與投資成果，廣納各類資產收益機會、採取動態配置策略，現階段股債均衡、多元布局，迎接2025資產輪轉年下的投資良機。