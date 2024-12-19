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Fed轉趨鷹派…道瓊跌逾1100點 連10日下跌為50年首見

外資、主力點火 權值股拉尾盤…後市還有向上空間

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導
台股示意圖。 聯合報系資料照
台股示意圖。 聯合報系資料照

美股收黑，台股昨（18）日開低走高，特別是最後一盤，在外資及市場主力點火做多下，終場指數大漲150點、收23,168點，再次站上所有均線。法人預期，後市行情還有衝高空間，短線滿足點上看23,500至23,600點。

台股昨日早盤開低殺低，盤中一度下跌83點，然外資及市場買盤積極點火權值股，拉動指數震盪盤堅，加上台指期拉高結算，台股尾盤衝高收高，終場漲0.6%，成交量微增至4,114億元，量能連三天維持在4,000億元以上。

值得注意的是，昨日最後一盤，外資及市場主力紛紛點火台積電（2330）、鴻海、台達電等電子權值股，拉升指數瞬間漲升62點，最終收盤大漲150點，再次站上所有均線，型態轉強。

台股18日觀盤重點與後市展望
台股18日觀盤重點與後市展望

根據盤後資料交叉比對分析，昨日最後一盤點火權值股的主要買盤，以野村、高盛、瑞銀、摩根士丹利、法興等外資券商為主，其次為本土市場主力，如多位市場大戶聚集的元大總公司、當沖客集中地凱基台北、虎尾幫、法人戶為主的國泰敦南等。

盤面除權值股轉強表態，族群中以BBU（電池備援模組）、機器人、重電、能源等表現強勢；千金股漲跌互見，其中以旭隼上漲4%最強勢，檔數仍為16檔不變。

三大法人共計買超台股64.3億元。其中外資買超104.2億元，連三買、累計買超290.1億元；投信買超17億元，由賣轉買；自營商賣超56.9億元，連四賣、累計賣超250.4億元。八大公股行庫則買超24.8億元。

外資除在現貨市場買超，在台指期未平倉淨空單部位也大減5,044口至34,718口，股期雙市同步偏多。

綜合富邦投顧董事長陳奕光、台新投顧副總黃文清、投信台股研究團隊看法，AI商機熱度不減，盤面股價位階相對較低族群，包括光通訊、矽智財IP、IC設計等，已有買盤進場布局；受惠於AI驅動，包括矽光子、CoWoS、ASIC等熱門概念族群熱度將持續。

凱基投顧指出，台股昨天最低來到22,934點，在月線與季線附近獲得支撐，顯見下檔有撐，終場並站回5、10日均線之上，顯見市場翻多企圖心相當強烈，因此預期後市行情仍有上衝攻堅空間。

台股 外資

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