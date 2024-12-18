鬆綁投資人條件 量能看增

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

創新板將於2025年1月6日全面取消合格投資人規定，台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）表示，在投資人基礎大幅擴增下，可望有效提升創新板流動性，擴大交易量能，將使已有高估值且有意進入資本市場的數位新創公司更具信心，同時也能激勵更多新創IPO，加速轉動市場。

數位經濟席捲全球，全球前十大市值公司，過半都是數位服務產業公司，但台灣尚非如此，政策支持與資本市場是數位雲端產業往前邁進的關鍵。

數位新創公司IPO需選擇對自己有利與適合的地方。現在，台灣資本市場針對不同公司發展階段，設有不同階段的多元上市管道，提供靈活完備的籌資選項，可更增進國內外數位新創公司進入台灣資本市場的吸引力與市場支持。

台灣網路暨電子商務產業發展協會強調，創新板取消合格投資人限制，將是一大躍進，不僅能讓更多數位新創公司可以根留台灣，也可吸引國際優質數位新創公司匯聚台灣。

在政策與資本市場的助力下，在不遠的將來可以看見台灣數位雲端產業成為新護國群山。

至於創新板審查將引進獨立專家制，台灣網路暨電子商務產業發展協會認為，針對各種創新產業屬性，聘任外部獨立專家協助評估創新性。

創新板 資本市場

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