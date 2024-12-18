創新板升級 業界力挺

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，創新板將持續定位為資本市場中的精品店，陳列市場最有創新性及成長潛力的公司，助攻輕資產的數位雲端、智慧醫療、人工智慧等新興產業發展，帶動台灣全體產業的創新動能。

證交所為使臺灣創新板匯聚具創新特質、未來發展性及競爭力的優質企業，進一步成為亞洲創新板，近日舉辦「臺灣創新板全面升級中介機構座談會」，邀請證券承銷商、四大會計師事務所及律師事務所等20餘家中介機構、近百人參與。座談會重點在於說明創新板制度調整重點，並於綜合座談時段與各中介機構代表就上市推動業務進行意見交流。

活動開場由證交所董事長林修銘致詞表示，為響應政府打造亞洲資產管理中心目標，臺灣創新板將全面升級重新出發，本次取消合格投資人制度，為公司創造更高的流動性與更好的估值，引進外部專家審查創新性，嚴選具創新元素的優質企業，形塑各界認可的創新價值。此外，證交所也提出創新板造市獎勵機制，以及投資人簽署風險預告書抽獎活動，鼓勵證券商與投資人以實際行動共同力挺創新板，活絡市場量能。

證交所總經理李愛玲於綜合座談時指出，創新板明年初制度調整後，維持友善新興產業准入門檻、聚焦具創新能力與成長性企業、充分投資人溝通與未來營運規劃資訊揭露，並享有整體資本市場高流動性等重要特色。

證交所全力為創新公司打造發揮的舞台，制度優化是創新板全面升級的第一步，未來更須仰賴與中介機構深度合作，持續挖掘具創新特質的案源公司，共同提供完整專業的上市輔導服務，以吸引國內外優質創新企業進入台灣資本市場，打造具國際競爭力的創新板，讓台灣資本市場匯聚亞洲創新動能。

中介機構代表在活動現場熱烈交流互動，展現中介機構對創新發展的支持與認同。證交所表示，將持續聚焦具創新性與成長潛力的企業，深化與中介機構上市推動合作模式，發揮台灣資本市場扶植創新成長的優勢與綜效。