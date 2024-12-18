雙優勢族群 短線聚光

美股本周出現戲劇化轉變，AI晶片股不再由輝達領漲，市場焦點轉向ASIC族群的博通。對比過去五天兩者表現，輝達跌5.0%，博通狂漲34.0%。原因在於博通最新的財報與強勁的財測，另華爾街意識到，AI晶片除了GPU，還有ASIC這個新選擇。這也導致資金上半周重配，減碼輝達轉進博通。

2024-12-18 23:56