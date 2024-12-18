快訊

Fed轉趨鷹派…道瓊跌逾1100點 連10日下跌為50年首見

聽新聞
0:00 / 0:00

雙優勢族群 短線聚光

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股近日延續壓縮震盪走勢，盤面以個股表現為主，專家認為，現階段操作選股重於選市，亞光（3019）、上銀等技術面偏向短多格局，兼具法人籌碼優勢的強勢股，可望吸引市場買盤青睞，股價領漲抗跌。

美國零售銷售數據優於市場預期，但工業生產連三月下降，市場靜待美聯準會（Fed）利率決策會議後續點陣圖及降息指引，美股四大指數全數收黑，台股昨（18）日拜台積電、鴻海等電子權值股出面表態，日K終止連二黑。

台新投顧副總經理黃文清表示，年底封關倒數計時，投資人傾向保持今年戰果，進出動作不大，加上觀望Fed動向，台股近期上有壓、下有撐，建議短線操作優先留意技術面偏多及法人買超個股，持股汰弱留強。

篩選法人近五日買超逾800張，且5、10、20日均線呈現多頭排列，昨日股價相對強勁代表個股，主要包括亞光、臻鼎-KY、采鈺、上銀、振樺電、定穎投控、長榮鋼、全球傳動、台光電、瑞儀、鈺齊-KY、京城銀等，單日漲幅達2.0%至9.6%不等。

特斯拉（Tesla）人形機器人Optimus II明年量產，台積電董事長魏哲家並透露馬斯克唱旺多功能機器人，帶動機器視覺、齒輪、滑軌、滾珠、減速裝置等相關個股昨日持續強勢，亞光股價攻頂收158.5元，拉出連六紅，與上銀、全球傳動同步創波段高點。

印刷電路板（PCB）族群隨人工智慧（AI）伺服器材料升級效應，加上明年消費性電子復甦可期，股價低檔有撐，台光電昨日漲2.6%收615元，改寫掛牌後歷史新天價，臻鼎-KY、定穎投控亦見法人買盤進駐。

個股 台光電 台積電

延伸閱讀

台股上漲150點 三大法人買超64.28億元

12月台股期指漲75點

台股盤中23000點附近震盪 電子權值股熄火

12月迎換股潮 六檔季配台股高息ETF表現各異

相關新聞

外資、主力點火 權值股拉尾盤…後市還有向上空間

美股收黑，台股昨（18）日開低走高，特別是最後一盤，在外資及市場主力點火做多下，終場指數大漲150點、收23,168點，...

雙優勢族群 短線聚光

台股近日延續壓縮震盪走勢，盤面以個股表現為主，專家認為，現階段操作選股重於選市，亞光（3019）、上銀等技術面偏向短多格...

創新板升級 業界力挺

臺灣證券交易所董事長林修銘表示，創新板將持續定位為資本市場中的精品店，陳列市場最有創新性及成長潛力的公司，助攻輕資產的數...

鬆綁投資人條件 量能看增

創新板將於2025年1月6日全面取消合格投資人規定，台灣網路暨電子商務產業發展協會（TiEA）表示，在投資人基礎大幅擴增...

就市論勢／IP、先進製程 盤面亮點

美股本周出現戲劇化轉變，AI晶片股不再由輝達領漲，市場焦點轉向ASIC族群的博通。對比過去五天兩者表現，輝達跌5.0%，博通狂漲34.0%。原因在於博通最新的財報與強勁的財測，另華爾街意識到，AI晶片除了GPU，還有ASIC這個新選擇。這也導致資金上半周重配，減碼輝達轉進博通。

外資買超104億元 這檔ETF最受青睞、台積電獲外資連三買

台股18日收23,168.67點，上漲150.66點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超104.24億元，統計外資買賣...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。