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雙優勢族群 短線聚光
台股近日延續壓縮震盪走勢，盤面以個股表現為主，專家認為，現階段操作選股重於選市，亞光（3019）、上銀等技術面偏向短多格局，兼具法人籌碼優勢的強勢股，可望吸引市場買盤青睞，股價領漲抗跌。
美國零售銷售數據優於市場預期，但工業生產連三月下降，市場靜待美聯準會（Fed）利率決策會議後續點陣圖及降息指引，美股四大指數全數收黑，台股昨（18）日拜台積電、鴻海等電子權值股出面表態，日K終止連二黑。
台新投顧副總經理黃文清表示，年底封關倒數計時，投資人傾向保持今年戰果，進出動作不大，加上觀望Fed動向，台股近期上有壓、下有撐，建議短線操作優先留意技術面偏多及法人買超個股，持股汰弱留強。
篩選法人近五日買超逾800張，且5、10、20日均線呈現多頭排列，昨日股價相對強勁代表個股，主要包括亞光、臻鼎-KY、采鈺、上銀、振樺電、定穎投控、長榮鋼、全球傳動、台光電、瑞儀、鈺齊-KY、京城銀等，單日漲幅達2.0%至9.6%不等。
特斯拉（Tesla）人形機器人Optimus II明年量產，台積電董事長魏哲家並透露馬斯克唱旺多功能機器人，帶動機器視覺、齒輪、滑軌、滾珠、減速裝置等相關個股昨日持續強勢，亞光股價攻頂收158.5元，拉出連六紅，與上銀、全球傳動同步創波段高點。
印刷電路板（PCB）族群隨人工智慧（AI）伺服器材料升級效應，加上明年消費性電子復甦可期，股價低檔有撐，台光電昨日漲2.6%收615元，改寫掛牌後歷史新天價，臻鼎-KY、定穎投控亦見法人買盤進駐。
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