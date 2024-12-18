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外資買超104億元 這檔ETF最受青睞、台積電獲外資連三買

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。 圖／聯合報系資料照片

台股18日收23,168.67點，上漲150.66點，三大法人中僅自營商賣超，外資則是買超104.24億元，統計外資買賣超個股發現，買超最高的是復華台灣科技優息，其次是買超華南金（2880），另外，台積電（2330）也獲外資買超12,564張，連三買；外資賣超最多的則是凱基金。

台股早盤以23,014.43點開低，一度下滑至22,934.59點，失守23,000點關卡，盤中翻紅，午盤過後一度拉升至23,211.17點，終場以23,168.67點收盤，上漲150.66點，漲幅0.65%。

統計三大法人買超64.28億元，包括外資買超104.24億元，投信買超17.03億元，自營商賣超（合計）56.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.81億元，自營商（避險）賣超28.17億元。

盤面上，台積電開平震盪，一度拉升至1,090元，終場收在1,085元，上漲0.93%，聯電（2303）上漲2.7%，收在43.7元；機器人概念股續強，電機類股中鈞興-KY（4571）再攻上漲停224.5元，大銀微系統（4576）上漲逾6%，台灣精銳（4583）、上銀（2049）漲逾5%；光學鏡頭股由亞光（3019）漲停領軍大漲，今國光（4142）、先進光（3362）亮燈漲停，中揚光（6668）、玉晶光（3406）、大立光（3008）等也上漲。

統計外資買超前十大個股依序是復華台灣科技優息、華南金、元大台灣價值高息、台積電、台塑、力積電、統一台灣高息動能、亞泥、長榮航、臻鼎-KY等；買超復華台灣科技優息18,567張最多，買超華南金14,684張第二；台積電也獲外資買超12,564張，連三買；外資買超台塑12,197張。

統計外資賣超前十大個股依序是凱基金、台新金、復華富時不動產、陽明海運、永豐金、慧洋-KY、玉山金、聯電、泰金寶-DR、兆豐金等；外資賣超前十名中金融股占5檔，賣超凱基金21,293張最多，其次是賣超台新金14,552張。

台積電 外資

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