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台股上漲150點 三大法人買超64.28億元

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股18日盤中僅小漲，但尾盤拉高收在23,168.67點，上漲150.66點，漲幅0.65%，成交量3,989.94億元，三大法人買超64.28億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超104.24億元，投信買超17.03億元，自營商賣超（合計）56.99億元，其中自營商（自行買賣）賣超28.81億元，自營商（避險）賣超28.17億元。

台積電（2330）收1,085元，上漲0.93%，聯電（2303）上漲逾2%，收43.7元。機器人概念股續強，電機類股中鈞興-KY（4571）再攻漲停至224.5元，大銀微系統（4576）上漲逾6%，台灣精銳（4583）、上銀（2049）漲逾5%；光電族群中有望耕耘「機器人的眼睛」的光學鏡頭類股今大漲走強，亞光（3019）、今國光（6209）、先進光（3362）攻上漲停板，中揚光（6668）、玉晶光（3406）、大立光（3008）等也都上漲。本田汽車（Honda）和日產汽車（Nissan）傳出研議可能合併的事宜，裕日車（2227）上漲走高，收80.2元，漲幅4.15%。

三大法人 自營商

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從2022年10月以後，台股迎來了新的一波多頭，在2023年又隨著ChatGPT的橫空出世，再度迎來AI元年，帶動多檔過去的大牛股向上噴出，也讓加權指數一路上漲到了24,416點的最高點。

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