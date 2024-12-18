外資3萬口空單不回補...多頭將反轉？專家：佈局空單未必是轉空、避險可能更大

【文．玩股特派員】

今年指數投資者是較好操作的一年，該漲的有漲，該跌的時候也有跌。

不過當指數來到前所未有的高點，市場與籌碼的習性也開始出現與以往不同的變化。首先你應該可以感覺到，今年波動一天三五百點很常見，大跌千點也不是沒發生過，但是波動延續性都不長。

像台積電10月法說會大利多，夜盤漲500多點，隔天指數跳空漲400點，再隔天就開始盤整，晃了一個多禮拜回檔。也可以理解為，市場反應與消化資訊的速度更快了。

另外，以往用於參考的外資期貨留倉也變了。以前外資留倉在高檔由多轉空，可能是外資態度轉變，多空即將反轉。

但從川普當選後，外資空單留倉突破歷史新高到超過5萬口，但選舉結束也一個多月了，加權指數沒回檔破底，台積電還是在千元以上，這又要怎麼解釋？

其實，換個角度想，當台積電漲到千元、指數漲到兩萬二，外資佈這麼多空單未必是轉空，而是為了避險。

就像一個普通人與一個有錢人相比，同樣在意風險，有錢人就更願意付多一點保費一樣。就算台積電遇到系統性風險下跌，外資也可以藉由空單彌補虧損。

未來當外資繼續看好台積電目標價一千二、一千四、一千六⋯⋯同時也就代表外資避險需求也會越來越高，留倉空單也會與台股位階成正比，很難回到過去的水平。

而指數大漲對散戶最具體的影響，則是本金需求也越來越高：0050一張接近20萬，期貨保證金今年也調漲了好幾波，大台保證金要30萬、小台保證金要8萬、微台大約1.6萬，而且都只能下一口，若走勢不如預期，還得要繼續補保證金。

但同樣的資金，若做選擇權買方，可以更靈活分段佈局加減碼，方便進行停損停利，最大虧損歸零，但抓到波動與行情，獲利便能輕鬆翻倍。

以指數這項商品來說，每個人投資的目的不同，也有不同的交易週期。

但若以市場往波動更大更快、成本又更高昂的變化方向來說，我認為最適合小資族賺價差的指數型商品，還是選擇權買方，以小博大，虧損可控，獲利翻倍的機會都在波動之間，每天都有。

知道要看什麼，就不用什麼都看

但是否代表要付出更高的時間與注意力，以避免錯失應對行情變化的時機？否則抱上抱下，甚至下一秒由盈轉虧，都只是讓人空歡喜一場。

其實是，市場變化越快，也代表你需要注意的關鍵資訊，也比以前要簡化更多。

對我來說，一切回到技術面價量作為依歸。你甚至不用跟著解讀判斷總經數據的變化，表現好夜盤就漲，表現不好夜盤就跌，比任何報導或專家分析都更直接。

所以我頂多會注意一下台積電法說會日期，再抓出盤勢目前的多空攻防處，用券商APP設定提醒就好。當你看得懂技術面上的多空局勢，轉折變化，你就會知道哪時候可以小單試水溫、什麼時候多空休息，什麼時候就別再追空了。

我今年盯盤的時間也比過往少了很多，早上起來看到夜盤漲跌在100點以內，就算有部位在場，我也不會有特別的動作，頂多再繼續確認股票部位，就可以去做自己的事了。

市場一直在改變，但如果沒有策略跟方向的話，只靠苦力跟毅力，也很難能跟上這些變化的。

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：外資淨空單留倉動不動三萬口起跳，什麼時候才會降下來？