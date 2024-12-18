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台指期拉高結算 台股上漲150點收23,168點

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股示意圖。圖／報系資料照
台股示意圖。圖／報系資料照

台指期18日結算，台股開高走高，終場收盤上漲150.66點，終場以23,168.67點作收，成交量3,989.94億元；台積電（2330）收盤1,085元，上漲10元，漲幅0.93%。

今日成交金額大且走高為：亞光（3019）、聯鈞（3450）、上銀（2049）、全球傳動（4540）、順達（3211）、台灣精銳（4583）、華通（2313）、甄鼎-KY及菱光（8249）；成交金額大且疲軟者則為：貿聯-KY（3665）、緯穎（6669）、奇鋐（3017）、創意（3443）、華星光（4979）、智邦（2345）、上詮（3363）、一詮（2486）及金像電（2368）。

第一金投顧表示，台股氣氛觀望，權值股仍然是看台積電為主，鴻海（2317）與廣達（2382）營收要到明年才會明顯，AI組裝相關仍需要時間整理，僅緯穎因為AWS上修往3,000前進。目前可以留意1月CES展，包含AI、顯卡、機器人等。輝達上一代高階顯卡40系列是2022年推出，明年1月預計將推出最高階款RTX 5090以及5080、5070 等顯卡。2025年除了Windows 10將停止更新，遊戲產業也將推出多款大作，包括魔物獵人荒野、俠盜獵車手6、三國無雙起源等大作，明年PC換機潮值得期待，而華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）等都將同步受惠。

蘋果明年初也將推出iPhone SE 4，相關的蘋果供應鏈如台積電、鴻海、大立光（3008）等可望受惠。除此之外，任天堂將在明年首季推出Switch 2，闔家同樂的特性，料將引爆換機潮，相關供應鏈包括鴻準（2354）、原相（3227）等可望受惠。在年線附近的低位階股票有望率先反攻，目前重點仍在於各產業龍頭，尤其是AI、蘋概、光學、散熱、顯卡等產業，漲多的CPO族群、BBU、設備族群不追高。2025長線看好產業仍然是台積電相關、AI伺服器、散熱、蘋概、光學、顯卡、重電、綠能等產業。近期可留意蘋概如大立光、華通等，顯卡如技嘉、華碩，重電如華城（1519），跌深的績優股趁拉回或者整理後布局。

AI 台積電 台股

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