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台股盤中23000點附近震盪 電子權值股熄火

中央社／ 台北18日電
台股示意圖。聯合報資料照片
台股示意圖。聯合報資料照片

美股下挫，科技股拉回，台股今天盤中在23000點附近震盪，電子權值股漲跌互見，塑膠股回神，金融翻黑下挫。法人表示，關注美國聯準會利率決策會議結果。

美股道瓊連9日下挫，科技股回檔，主要電子權值股漲跌互見，台積電、台達電守平盤，鴻海小漲、聯發科小跌，日月光投控漲逾2%，聯電漲逾1.6%，台塑四寶回神，不過人工智慧AI伺服器概念股緯創、緯穎下跌，金融盤中翻黑下挫。

到10時45分，加權指數23045.75點，上漲27.74點，漲幅0.12%，盤中成交值約新台幣2038.05億元，其中電子股漲0.13%，金融翻黑下挫0.41%，AI伺服器概念股為主的電腦和週邊設備族群力守平盤，塑膠族群漲1.25%，代表中小型股的櫃買OTC指數翻紅漲0.15%。

台新投顧副總經理黃文清表示，台股今天盤中小幅震盪，小型電子股回檔，傳產塑化回神，關注美國聯邦準備理事會（Fed）利率決策會議結果和明年利率點陣圖變化。

台股 美國聯準會

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