台股盤中23000點附近震盪 電子權值股熄火

從2022年10月以後，台股迎來了新的一波多頭，在2023年又隨著ChatGPT的橫空出世，再度迎來AI元年，帶動多檔過去的大牛股向上噴出，也讓加權指數一路上漲到了24,416點的最高點。

2024-12-18 10:20