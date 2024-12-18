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科技大咖都點名機器人 概念股齊漲、這檔創下歷史新高

經濟日報／ 記者馬琬淳／台北即時報導

台積電（2330）董座魏哲家透露日前曾與「全世界最有錢的傢伙」談機器人，對方說「多功能機器人」是要努力的方向，帶動機器人概念股大漲，18日部分個股續強，鈞興-KY（4571）漲停至224.5元，創下歷史新高，上銀（2049）、大銀微系統（4576）盤中大漲逾6%，全球傳動（4540）上漲逾5%，台灣精銳漲幅逾4%。

外界臆測，從相關關鍵字來看，魏哲家口中「全世界最有錢的傢伙」應是特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）。馬斯克打造的人形機器人Optimus，現已進入第二代機種。他先前更透過社群平台X發文，宣布2025年將小規模生產「真正有用」的Optimus，供特斯拉內部使用，期望2026年大量生產並對外銷售。

魏哲家也認為，多功能機器人一定是未來的方向，AI加上搭配半導體技術晶片、精密機械、軟體才可讓多功能機器人在日常生活發揮效用。

機器人概念股今日續強，不過資金集中在電機機械族群、光學類股，電機方面，鈞興-KY拉出第二根漲停，創下歷史新高；上銀、全球傳動盤中大漲逾7%，其中上銀一度衝至294元，突破今年3月的高點，大銀微系統、台灣精銳漲幅逾6%。

AI機器人趨勢大爆發，其中減速器占機器人零件比重30%至35%。鈞興推出的諧波減速器應用範圍廣泛，可用於工業機器人、航空航太、數控工具機、半導體設備等領域。鈞興的諧波減速器已於第4季量產並貢獻營收，目前工業機器人占營收比重約3%以上，明年朝5%邁進。

鈞興11月合併營收達2.89億元，月增11.8%、年增50.8%，累計前11月合併營收27.80億元、年增32.0%，已超越2021年的年度營收最高紀錄27.37億元。累計前三季稅後淨利3.53億元、年增66.5%，每股稅後純益6.81元，已超越去年全年的5.18元。

展望未來，鈞興表示，將持續強化與既有電動工具、園林工具客戶的業務合作，提升越南新廠的生產效率，並積極送樣及推廣機器人用齒輪、諧波減速器。

工業機器人 營收

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