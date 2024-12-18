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機器人的眼睛亮起來 亞光、今國光盤中衝漲停

經濟日報／ 記者馬琬淳∕台北即時報導

台積電（2330）董事長魏哲家日前表示，「全世界最有錢的傢伙」直言「多功能機器人是要努力的方向」，昨（17）日機器人概念股噴漲，18日部分個股盤中仍續強，其中亞光（3019）再度拉出漲停板，今國光（6209）也大漲亮燈，佳能（2374）則僅一度小漲逾1%。

魏哲家指出，從產業趨勢來看，台灣可發展多功能機器人、無人機、及運用AI來節能減碳與用水精準等三領域，而魏哲家認為，多功能機器人「一定是未來的方向」。

除了魏哲家看好多功能機器人，輝達執行長黃仁勳先前也宣布將推出人形機器人計畫，法人預期，機器人未來在AI加持下，市場需求大開，有望為鏡頭族群開拓新應用。有望耕耘「機器人的眼睛」的光學族群今大漲走強，亞光、今國光盤中攻上漲停板，中揚光（6668）、揚明光（3504）、大立光（3008）等也都上漲。

亞光主要業務為光學鏡頭及影像感測元件，為特斯拉鏡頭供應鏈，扮演無人自駕關鍵「眼睛」角色。此外，法人指出，亞光積極布局開發高階手機鏡頭升級技術，並且已開始生產機器人眼睛（鏡頭）。

亞光今年前11月營收209.02億元，年增28.58%；累計今年前三季稅後純益12.42億元，年增1.49倍，超越去年全年水準，每股純益4.45元。毛利率、營益率已連三季走高，其中第三季營益率來到11.13%，為8年新高。

今國光近年在車載及物聯網市場多元布局大有斬獲，目前已切入亞馬遜等供應鏈，供貨高階智慧音箱、智慧門鈴等產品。今國光前三季本業仍虧損1.16億元，歸屬於母公司淨損為0.92億元，每股虧損0.53元。

今國光 機器人

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