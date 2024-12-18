中租-KY、亞德-KY、中國ETF大漲...刺激經濟真的有效？專家：8問題需解決、小心追高

【文．玩股小博士】

從2022年10月以後，台股迎來了新的一波多頭，在2023年又隨著ChatGPT的橫空出世，再度迎來AI元年，帶動多檔過去的大牛股向上噴出，也讓加權指數一路上漲到了24,416點的最高點。

然而中國在疫情解封後，中國雖推出了一大堆刺激經濟的措施，然而上證指數卻只是走了一個長達兩年之久的大箱型區間。究竟在這兩年多的期間，中國推出了幾次刺激市場的政策呢？

2022年6月上海為首解封復產，政府積極宣布加碼刺激政策，並提出6大面向33項措施的穩經濟一籃子措施，領域包括財政、金融、供應鏈、消費投資、能源安全及基本民生，甚至在兩天後罕見召集10萬多名幹部召開「全國穩住經濟大盤電視電話會議」（且於2022年4、5月各降息1碼）。

2023年7月底在中共中央政治局經濟會議後，中國國家發改委出台《關於恢復和擴大消費的措施》，其中包含20條措施，以刺激居民消費，拉動整體經濟增長。

2024年2月中國央行今天宣布，調降5年期以上的貸款市場報價利率（LPR）25個基點，為3.95%，結束連續5個月LPR的按兵不動，幅度超過市場預期。此舉將進一步降低居民房貸利率支出。

2024年9月國經濟增長放緩，政府推出了一系列刺激經濟的政策，為股票市場注入8000億元人民幣、下調短期利率至1.5%、降低銀行存款準備金率0.5%、降低房貸利率，支持房地產市場...等。

我們將每次中國實施刺激政策的「開始時間到跌破開始時的低點」畫成一個區間，我們可以發現每次中國投入大量資金刺激市場，最長不需要五個月，就會再度跌破刺激政策的低點。

而從疫情至今已經實施了五次刺激，也許這次學乖了，因為知道刺激政策喊一下很快又會跌破刺激經濟時的低點，因此在9月、12月連續喊出刺激政策，來激勵股市。

然而我們可以發現中國的刺激政策，有幾次都是上證先拉一段，才發布大利多，究竟是割韭菜還是為人民著想，就不得而知了。

中國經濟面臨的主要問題包括：

房地產市場危機：由於部分大型房地產開發商如恆大集團的財務危機，引發了廣泛的市場擔憂，對銀行系統和整個經濟帶來壓力。

經濟增長放緩：中國的經濟增速從過去的高速增長放緩，且內需疲弱，人民存錢不敢消費，今年各種節慶的消費力道紛紛放緩。

貿易緊張與國際關係：中美貿易戰及與其他貿易夥伴的關係緊張，外商紛紛撤離中國已長達數年。。

政策調整與經濟改革：中國正試圖通過加強內需來解決經濟問題，如：推動紅色供應鏈的發展。減少對外部市場的依賴，轉而增強國內消費和服務業的比重，以此來驅動經濟增長，中國期望能創造更加自給自足的經濟體系，

年輕人失業率高：特別是在25歲以下的年輕人中，失業率較高，曾一度暫停公布青年失業率，改變統計模式後，再次公布，目前仍高達17%。

地區薪酬差異：除了在大城市外，中小城市和鄉村地區的薪資水平普遍較低，這對內需消費和居民生活質量形成影響。

而今日多檔中國相關ETF開高5%後，就立即收斂漲幅至2%，此外中租-KY、亞德-KY也同時受到激勵，大幅開高，亞德-KY甚至僅差1TICK就要攻上漲停，但終場雙雙大幅收斂漲幅。

而以中租-KY來看股價，雖目前位階相當低，長線來看仍有投資價值，但短期在「薯條三兄弟」事件尚未退燒前，仍建議投資人避開這些風頭上的個股。

在考量中國股市與其經濟環境時，投資者應謹慎評估相關風險。

盡管中國政府於2022年和2024年間多次實施了經濟刺激政策，試圖穩定和提升上證指數，但市場反應顯示這些措施的效果短暫，且無法持久解決「結構性問題」。

經濟增長放緩、房地產市場的不穩定、以及高企的青年失業率都反映出深層的挑戰。

面對這樣的經濟景氣波動，直接投資於上證相關ETF可能承受不必要的高風險，尤其是在當前政策效果尚未明朗的情況下，建議審慎評估中國的宏觀經濟和政策環境，避免過分依賴短期政策刺激的股市表現。

相比之下，市場上存在許多產業向上、基本面穩健的個股，這些股票在經營管理、創新能力、以及市場定位上展現出較強的競爭力和成長潛力。

投資者應更加聚焦於這些公司，進行深入分析並布局於具有長期增長潛力的行業，以尋求穩健回報。

※免責聲明：本文僅為個人投資觀點與紀錄，並非建議。申購前自行評估風險，並詳閱公開說明書。※

◎本文獲「玩股網」授權轉載，原文：中國又喊刺激經濟！中租-KY、亞德-KY、中國ETF大漲！中國經濟真的還有救嗎？