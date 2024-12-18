台積電開平盤 台股開盤下跌3點

台股18日開盤指數為23,014.43點，下跌3.58點。台積電（2330）開平盤價1,075元。

群益投顧表示，從美股那斯達克期指結算軋空與特斯拉創高，可看出多頭拉抬主軸，一是期指軋空，再者為川普上任前的「川普交易」炒作；雖然目前無明顯證據顯示股市會在前一時點、或者後者面臨較大賣壓，但處評價與基期高風險階段，市場面臨隨時遭逢較大調整的壓力。

由於美股評價、基期處歷史高檔，個別重要指標（如特斯拉、那斯達克期指結算等）也呈現背離基本面的炒作軋空。相關結構下，在美股逼近本周五美股四巫日下，上檔仍顯承壓，擇強嚴守技術面短打應對。

操作題材可留意：

1.世芯-KY（3661）將掀股后乃至股王爭霸─世芯-KY近三周股價強漲後，獲得摩根士丹利證券（大摩）青睞，取代台積電成為大摩在大中華半導體族群的首選個股。相關效應除帶動世芯-KY股價與整體矽智財股強勢氛圍外。由於世芯從評價、基期都有較高機率超越力旺（3529），甚至有挑戰股王信驊（5274）爭奪股王的機會。

2.台積電董座開金口，機器人無人機夯─台積電董座魏哲家周一16日出席行政院全國科學技術會議表示，在AI的發展中，看好台灣發展無人機及多功能機器人產業。魏哲家相關談話估計將對機器人、無人機概念乃至泛AI題材股，形成關注與挹注。

周二17日美股四大指數收盤：道瓊指數收盤為43,990.9點，下跌267.58點、跌幅0.61%；S&P500指數下跌0.39%；那斯達克指數下跌0.32%；費半指數下跌1.64%。台積電ADR跌0.77%，收在202.22美元，較台北交易溢價21.1%。

道瓊工業指數周二連續九個交易日走低，創下近47年來最長連跌紀錄。投資人普遍預計Fed在台北時間凌晨再次降息1碼（0.25個百分點）。更大的問題是，美國經濟的韌性是否會導致Fed在未來寬鬆貨幣政策方面更加謹慎。特別值得關注的是Fed的「經濟預測摘要」（SEP）和主席鮑爾的評論，其中可窺見Fed在2025年降息的態度。

三大法人周二集中市場合計買超21.5億元：外資及陸資（不含外資自營商）買超34.3億元，投信賣超4.9億元，自營商（自行買賣）買超5.5億元，自營商（避險）賣超13.6億元。

永豐期貨說，台指期淨部位方面，三大法人淨空單減少84口至15,196口，外資淨空單減少1,308口至39,762口；十大交易人中的特定法人全月份台指期淨空單增加405口至20,099口。

選擇權未平倉量部分，週買權最大OI落在23,400點，週賣權最大OI落在23,000點 ; 月買權最大OI落在24,000點，月賣權最大OI落在22,000點。全月份未平倉量put/call ratio值由0.87上升至0.94。VIX指數下降0.53至18.13。外資台指期買權淨金額-0.72億元 ; 賣權淨金額0.23億元。整體選擇權籌碼面偏多。