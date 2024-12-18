台股年終行情有望先蹲後跳 專家依舊看好多頭士氣

台股昨(17)日因市場買盤退場觀望，加上壽險等內資逢高獲利了結台積電（2330）等持股，拖累行情開高殺低，指數高低震盪205點，終場下跌21點、收在23,018點。雖然大盤連二日虎頭蛇尾，打擊多頭人氣，但市場專家仍看好12月年終行情有望先蹲後跳。

美股周二那斯達克指數改寫新高，費城半導體指數大漲逾2%，激勵台股昨天早盤開高91點，盤中一度大漲183點，不過由於台指期即今日結算、全球央行「超級星期四」也將到來，市場買盤紛紛退場觀望，衝擊指數漲點逐步收斂，終場更由紅翻黑，以小跌收市。

台積電股價表現更成為牽引行情上下震盪的關鍵。台積電昨日開1,090元小高盤，盤中最高來到1,095元，展現挑戰1,100元歷史新高的企圖心，但隨賣壓源源不絕，儘管緯穎、聯發科、創意、世芯-KY等AI千金股強勢表態，仍不敵台積電股價由紅翻黑，終場下跌10元、收1,075元，成為拖累指數震盪盤軟的關鍵。

台股17日觀盤重點與後市展望

台積電昨天開高殺低的主要賣壓來源，市場推估是壽險、金融機構自有資金部位，逢高獲利了結所導致。不具名的代操法人透露，壽險等法人調節台積電是合理的作法，一方面是因外資陸續進入年底長假，台積電股價表現空間有限，另外就是逢高了結、挹注Q4財報數字。

三大法人昨天買超台股23.3億元。外資買超34.3億元，連二買、累計買超185.9億元；投信賣超3.1億元，買轉賣；自營商賣超7.8億元，連三賣、累計賣超193.4億元。八大公股行庫則逢低進場護盤，買超4億元。

外資除現貨市場買超外，台指期未平倉淨空單淨部位也減少1,308口、降至39,762口，股期雙市同步偏多。

富邦投顧董事長陳奕光、永豐投顧總經理李學詩指出，台股短線焦點在全球央行「超級星期四」，包括美國聯準會、英國、日本、台灣等多個央行都將召開利率會議，市場預期本次聯準會將降息1碼，有利美股、台股年終、明年元月行情走勢。

統一投顧董事長黎方國、台新投顧總經理呂仁傑則認為，若後續量能持續增溫，有利中小型股在年終行情中將呈先蹲後跳走勢。