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券商11月淨利衰退1%

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北報導

台股11月遭遇逆風拉回，連帶影響證券商獲利。臺灣證券交易所昨（17）日公布，全體證券商11月稅後淨利69.77億元，較上月衰退0.74億元，約1.05%；累計今年前11月全體證券商稅後淨利943.82億元，較去年同期成長322.51億元，約51.91%。

以證券商三大主要業務來看，大盤11月總成交值約8.044兆元，較上月增加12.93%，帶動證券商經紀手續費收入達75.88億元，較上月的77.78億元微幅衰退；11月自營出售證券利益較少，證券商自營業務淨利較上月減少12.59億元，降至5.58億元，衰退幅69.29%；承銷業務方面，11月證券商淨利較上月減少2.29億元、約19.83%。

台股 證券商

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