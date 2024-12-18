統一投顧：2025年大盤衝28,000
統一證券昨（17）日召開2025年台股投資展望會。統一投顧針對明年台股，預期在美國聯準會持續降息，推升全球市場流動性進一步提升，加上台股企業獲利成長，挑戰4.6兆元，將帶動明年指數上看28,000點。
統一投顧指出，川普重返白宮後，關稅政策將成為2025年的關鍵變數，聚焦於中國、墨西哥和加拿大，分階段實施的關稅措施可能引發下半年商品搶運潮，對製造業需求產生正面助力。
此外，預估聯準會2025年將降息3至4碼，並於第2季停止縮表，市場流動性將進一步提升，為美股再創歷史新高提供支撐。
台股持續多頭，預期下半年表現將優於上半年，在台積電技術領先、台灣供應鏈享有AI紅利下，台股好運、財富「蛇」進來，指數有望再創歷史新高。
基本面部分，統一投顧預估2025年台股企業獲利挑戰4.6兆元，獲利年增近15%，電子業獲利成長性優於傳產及金融，因此以19倍本益比評價，預估指數高點上看28,000點。
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