就市論勢／光通訊、IC設計 題材火

盤勢分析

台灣11月出口410.9億美元，連續四個月站上400億美元大關，年增率由8.4%升至9.7%，主要受惠於高效能運算、AI等應用需求熱絡。

整體而言，隨外銷訂單金額自下半年起逐月走高，加上11 月台灣製造業PMI自9月以來再度轉為擴張，亞洲各國製造業普遍好轉，整體外銷景氣仍朝正向發展。預估12月出口金額將持續維持在400億美元以上，估12月出口年增率為5.3%。

對於台股後市，根據過往20年統計，11月若收黑、12月上漲機率逾90%，預期12月作帳行情啟動，加上台股技術面轉佳，指數站上季線，且月線、季線同步往上，有利多方。外資期貨空單維持3.9萬口左右，推測為川普上任前的避險空單，影響不大，反而有利於個股表現。

台股受惠景氣面回溫，以及資金面充沛的雙重利多，加上過往歷史經驗台股第4季漲多跌少，第4季預估可維持多頭格局，持續過年前作帳行情，帶來類股輪動機會，擇優布局優質產業及個股。

投資建議

產業部分，2023-2028年年複合成長率（CAGR），GPU與AI處理器與ASIC表現佳。GB系列大型ODM受惠，惟短期交替空窗期。AWS持續加單，可望關注其上中下游相關供應鏈。

AI帶動光通訊市場及矽光子技術的高速成長，加上川普當選後預期將強化去中化政策，有利美國CSP大廠轉單台灣光通訊廠商。整體看來，長線AI需求為半導體成長核心動力，加上光通訊、AWS、IC設計、BBU、軟體相關個股表現，整體後市看俏。