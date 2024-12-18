華南永昌推小額海外債交易

華南永昌證券為實踐普惠金融，再次跨出關鍵一步，不僅延長「台美股定期定額萬元以下手續費均一價」活動至2025年底，並透過創新服務於近日開辦「小額海外債券線上交易服務」，協助投資人以較低門檻進入投資市場，擁有更多元的資產配置選擇。

華南永昌證券台美股定期定額活動自5月推出來，吸引大批投資人以較低門檻實現定期定額存股夢想。華南永昌證券表示，為能廣泛服務各類型投資人，新、舊客戶皆能參與此次優惠延長方案，繼續透過有紀律的存股累積資產，為即將到來的新年度增添財富好運，華南永昌將投資利器「華南e指沖App」升級至2.0版本，推出多項嶄新功能，包括「ETF 雙向查詢」讓投資人輕易查詢ETF成分股或從個股反查相關ETF、「走勢結合閃電下單」於閃電下單畫面同視窗直接查看個股當日走勢、「庫存股資訊推播」隨時掌握ETF換股動態，讓投資決策不漏接。

華南永昌證券也觀察到，隨海外金融市場投資日趨普及，資產配置已成投資顯學，屬於固定收益的海外債券逐漸成為一般投資人追求收益穩定性及分散投資風險的重要工具。然而，傳統海外債券投資往往因高額申購門檻及人工作業交易程序令人望之卻步。華南永昌證券以「小額海外債券線上交易服務」破解這項痛點，新創高效率的數位化服務流程，更將原本動輒數萬美元的申購門檻降至1,000美元，幫助更多小資族及投資新手加入海外債券市場、參與高信用評級全球債券；此線上交易平台還設有篩選器及主題債券分類功能，投資人可以根據不同需求快速鎖定合適標的，完善整體資產配置。

華南永昌證券以台美股定期定額、小額海外債券線上交易及升級華南e指沖功能，重新定義普惠金融的內涵，為投資者打造更包容、更友善的金融生態系統。未來亦將持續秉持「以客為尊」的核心價值，不斷推陳出新，陪伴投資人迎向新的財富里程碑。