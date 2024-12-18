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法說連發 牽動台股

經濟日報／ 記者王皓正／台北報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股法說會邁入最後一波召開高峰期，高端疫苗（6547）、美利達、王道銀行等四、五十家上市櫃公司，12月底將接續舉行法說會，市場莫不寄望各家公司能在法說會中稍來好消息，為盤面多頭反攻再注強心針。

今年最後一波法說會內容，將牽動台股的盤勢發展。台新投顧副總黃文清表示，現階段時序已進入年度最後一波的法說會高峰期，多家重量級公司在法說會上所公布的營運展望，都將受到法人密切關注，預料各家法說會後公布的內容，也將會直接影響到整體盤勢發展。

根據統計，12月底前計有四、五十家上市櫃公司，已公告將陸續舉行法說會，主要分布在電子零組件、電腦周邊等電子類股，以及水泥、生技、營建、食品、航運、塑膠、運動休閒、金融等傳統產業。

其中，市值超過60億元的企業，包括國票金、美利達、王道銀行、長虹、黑松、遠雄港、敬鵬、嘉泥、高端疫苗、炎洲、伍豐、天品、達新等產業指標股，將是此波法說的市場焦點。

在法說召開時程上，今（18）日將由敬鵬、遠雄港、長虹、美利達、天品等打頭陣；19日有炎洲、嘉泥、達新、王道銀行等；20日有伍豐；23日則有高端疫苗、黑松、國票金等。

統一投顧董事長黎方國表示，台股短線多空震盪，盤勢與美股市場連動；另外，除營收、季報等財報數字將持續影響盤勢外，短期台股市場關注的焦點，應該就是電子、傳產等重要企業的法說會。

根據法人觀察，台股各產業中，年底營運展望佳的族群，包括半導體、蘋概等；至於產能利用率、單位產品售價（ASP）、訂單能見度等法說會中將釋出的數據，屆時也將會牽動族群的股價表態。

台股 法說會 王道銀行

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