快訊

行政院添新血！卓榮泰向賴清德借將 宣布「他」本周出任行政院政委

基隆民進黨議員張顥瀚詐助理費78萬起訴 移審法院收押

宏碁前董座鐵漢改救人！王振堂卸任10年來首露面 談生命線甘苦

聚賢研發、意騰-KY上市案 過關

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣證券交易所股份董事會17日通過兩家公司申請上市案，分別為創新板的聚賢研發 (7631) ，以及一般板的意騰-KY (7749) ，將再陳報主管機關。

聚賢研發申請上市資本額為1.68億元，市值約11億7,600萬元，董事長曾國強、總經理鄭惠芸，主要業務為高科技產業供應系統廠務工程的規劃整合服務，及設備零組件的研發、製造及銷售；市場結構為內銷88.90%、外銷11.10%。八席董事持股占15%。該公司2022年至2023年每股稅後盈餘分別為11.59元、8.74元，2024年前三季為3.52元。

意騰科技董事長是顏志展，申請上市資本額約4億元，主要業務為AI聲學處理及語音識別、特殊應用積體電路（ASIC）產品研發與銷售，以及AI智財授權暨技術服務。根據公司官網介紹，其為人工智能技術專家，致力於實現超低功耗的邊緣AI，提供最佳的完整解決方案，為使用者帶來通話與人機互動體驗。

意騰科技2021年至2023年稅前盈餘分別為31.3萬元、1.88億元和9651萬元；每股稅後純益分別為0.01元、5.74元和2.33元。意騰今年前三季稅前獲利則為1.72億元，每股稅後純益4.42元。

AI 董事長

延伸閱讀

台股開盤上漲91點 台積電開高5元

高價股遭提款 台股剩15千金

聯電傳奪高通先進封裝大單 智原、矽統、華邦跟著紅

就市論勢／矽光子、IP族群 提前卡位

相關新聞

2025美國不降息？ 聯準會內部分歧：應該暫緩步調、債市氛圍清淡

「2025年聯準會將停止降息？」

台股明年展望統一投顧上看28000點 選股聚焦A.P.T.概念

針對台股明年展望，統一投顧表示，在台積電技術領先、台灣供應鏈享有AI紅利下，台股好運、財富「蛇」進來，指數有望再創新高，...

台股下跌21點 三大法人買超21.57億元

台股17日開高走低，權王台積電（2330）翻黑收盤，影響大盤點數約80點，大盤指數終場以23,018.01點作收，下跌2...

明年1月6日創新板交易大解放 可參與者爆增至1300萬戶

台股創新板明年起開放所有台股投資人都可以交易。證交所17日公布修訂相關規章，1月6日起取消合格投資人限制，可投資創新板的...

外資買超34億元泰金寶居首 賣超前10名金融股為主

台股今天受到權王台積電下挫影響，加權指數下跌21.89點，收在23018.01點，成交值新台幣3991.44億元。外資買...

台股市值晉升全球十大 明年有機會前低後高、逐步向上

受惠美中貿易角力、台商資金回流、ETF熱潮及AI大趨勢，PGIM保德信基金經理人張芷菱指出，台股市值持續攀升，2024年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。