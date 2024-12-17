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台新證券砸4.25億元買證交所股票500萬股 賣家曝光

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

台新金（2887）17日代子公司台新證券發布重訊，宣布向富邦集團關係企業道盈實業公司買進臺灣證券交易所普通股500萬股，每股交易價格85元，總金額為4.25億元，取得目的為長期投資。

目前臺灣證券交易所每股淨值達61.43元，台新證券此次取得500萬股，每股交易價格85元，總金額為4.25億元，持股比例約0.38%。占台新證券總資產比例40%、占歸屬於母公司業主權益的比例為234%。

富邦今年陸續處分證交所持股，主要是因富邦證於2023年4月9日合併日盛證，導致所持有證交所股份持股比率達7.06%，超過法規「單一證券商持有證交所股份比率不得超過5%」上限。依金管會函令及金融機構合併法規定，富邦證須於合併基準日起2年內調整持股比率至符合規定。

富邦證券今年2月以每股85.63元、出售2.4萬張證交所股票，買家是國票證券、土地銀行、農業金庫及台企銀，處分利益共6.05億元，並將持股降到符合規定的5％以下。

而富邦集團關係企業、富邦集團總裁蔡明忠夫人蔡楊湘薰為負責人的道記實業股份有限公司，先是於今年10月處分臺灣證券交易所普通股2,000萬股，交易對象為合庫銀行，每股交易價格85元，總金額17億元；如今則再度處分臺灣證券交易所普通股500萬股，降低持股。

台新金 富邦

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