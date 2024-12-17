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台股市值晉升全球十大 明年有機會前低後高、逐步向上

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
股市示意圖。圖／ingimage
股市示意圖。圖／ingimage

受惠美中貿易角力、台商資金回流、ETF熱潮及AI大趨勢，PGIM保德信基金經理人張芷菱指出，台股市值持續攀升，2024年正式晉升全球第10大市值之股市，預期隨著2025年台灣經濟成長展望逐季攀升，台股市值成長值得期待。

張芷菱看好台股市值動能前景，若透過市值成長股搭上台股多頭行情，表現更勝單純布局市值前50大之股票，且隨著時間拉長勝率越高。

統計2010年5月中旬至2024年9月底止資料，期間台灣加權指數上漲404%，同期台灣50指數漲幅498%，加入市值動能之臺灣市值動能50指數，同期漲幅更是高達813%，且自2010年以來，臺灣市值動能50指數各年度報酬率普遍優於台股大盤，勝率超過86%。

張芷菱認為，台股市值已來到2.5兆美元，預期在AI的驅動下，具有成長動能優勢的各產業龍頭企業，將維持成長軌道，引領台股2025年再展多頭格局。

至於台股2025年的整體表現，保德信投資長李孟霞分析，川普就職後，第1季的市場焦點需關注美國新政府的政策風險，及聯準會的貨幣政策，預料第1季指數波動將加大；以台經院對台灣2025年經濟成長率的預測來看將呈現逐季走高，預期台灣加權指數有機會於第1季落底後，在企業獲利持續成長、國內資金動能充沛等因子帶動下，展現前低後高、逐步向上的態勢。

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