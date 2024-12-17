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全體證券商11月稅後淨利69.77億元 前11月獲利943.82億元

經濟日報／ 記者蔡靜紋／台北即時報導

臺灣證券交易所公布，全體證券商11月稅後淨利69.77億元，較上月衰退0.74億元、約1.05%；累計1至11月全體證券商稅後淨利943.82億元，較去年同期成長322.51億元、約51.91%。

11月大盤總成交值約8.044兆元，較上月增加12.93%，使證券商經紀手續費收入較上月成長；11月自營出售證券利益較少，使證券商自營業務淨利較上月衰退12.59億元、約69.29%；11月證券商承銷業務淨利則較上月衰退2.29億元、約19.83%；1至11月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營之出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長62.13億元、約33.89%；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長26.53億元、約46.82%。

證券商

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