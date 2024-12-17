台股明年展望統一投顧上看28000點 選股聚焦A.P.T.概念

針對台股明年展望，統一投顧表示，在台積電技術領先、台灣供應鏈享有AI紅利下，台股好運、財富「蛇」進來，指數有望再創新高，預估2025年台股企業獲利挑戰4.6兆元，獲利年增近15%，電子業獲利成長性優於傳產及金融，指數高點上看2萬8000點。

針對選股方向，統一投顧建議明年布局概念為A.P.T.。A圍繞在AI相關，Nvidia GB200放量出貨，雲端大廠自行開發ASIC AI平台，AI商機從當下最夯的雲端硬體建置，2025年將延伸到邊緣AI，包括軟體系統、AI PC、AI手機、自駕車與AI機器人等，落實AI變現。P包括消費（Purchasing）及政策（Policy），歐美降息逼出消費購買力，中國政策補貼也刺激消費，研判下半年消費力引爆，電子、傳產消費相關的議題將百花齊放。T（Transform）則為新技術（Technology）及產業轉型（Transform），包含半導體先進製程演進大趨勢，及面板業啟動轉型計畫。

統一投顧指出，明年元月雖有美國總統川普就職，且春節落在元月，長假前也使投資人傾向退場避風險，然在輝達CEO黃仁勳元月來台、台積電1月16日法說捎來2025年強勁成長，台股元月行情仍正面可期待。以季度來看，第2季獲利年增率最低，產業淡季、五窮六絕搭配大股東賣股繳稅，預期台股低點將落在第2季；然時序步入下半年，隨消費旺季到來、商品補庫存及因應川普關稅政策的提前備貨搶運潮，搭配AI發展更進階等，預期第四季獲利年增23%為獲利最強的季度，將推升台股指數來到歷史新高2萬8000點。

統一證券今天舉行2025年台股投資展望會，除了邀請台股資深分析師杜金龍、統一證券總經理楊凱智，也加入財富管理、資產配置的議題，焦點對談由楊凱智與統一投顧董事長黎方國，現場回答觀眾問題。

統一證券國際財富管理處指出，隨著降息啟動，投資人要把握債券甜蜜進場點，目前美國10年期公債殖利率處在過去15年間少數高點位置，債券價格處於低點，非常適合投資人布局債券並長期持有，建議喜歡領息的投資人可瞄準債券天期10年以上，票面利息4%~5%之高信用評等（A~AAA級）債券。