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台股下跌21點 三大法人買超21.57億元

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

台股17日開高走低，權王台積電（2330）翻黑收盤，影響大盤點數約80點，大盤指數終場以23,018.01點作收，下跌21.89點，跌幅0.1%，成交量3,991.44億元，三大法人買超21.57億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超34.31億元，投信賣超4.9億元，自營商賣超（合計）7.83億元，其中自營商（自行買賣）買超5.52億元，自營商（避險）賣超13.36億元。

台股早盤以23,131.57點開出，盤中一度拉升至23,223.51點，但盤中漲幅收斂，終場收黑；台積電開高走低，早盤以1,090元開高後一度拉升至1,095元，但盤中翻黑，收在當日最低的1,075元，下跌10元， 跌幅0.92%；不過，千金股多數上漲，尤其世芯-KY（3661）以漲停3,320元收盤，祥碩（5269）也衝上漲停2,075元收盤，聯電（2303）、聯發科（2454）、鴻海（2317）等都收紅。

盤面上各類股表現上，電機機械類股漲幅2.31%，表現最為搶眼，觀光餐飲類股及航運類股收盤上漲逾1%，化工類股、生技類股、玻陶類股也是上漲，電子族群中，電腦週邊類股、綠能環保、光電、網通等類股也是上漲表現；以族群來看，IC設計股表現亮眼，另外， 機器人概念股也是盤面上的亮點。

台積電 自營商

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