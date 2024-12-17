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明年首季台股將落底？保德信：受電子業帶動、絕佳布局良機

經濟日報／ 記者崔馨方／即時報導
保德信投資長李孟霞。崔馨方／攝影
保德信投資長李孟霞。崔馨方／攝影

保德信17日舉辦2025年全球/台股展望記者會。針對明年台股投資展望，保德信投資長李孟霞表示，2025年股市動能仍存在，預計明年首季股市將落底，同時也是投資人的絕佳布局良機，尤其在電子業的帶動下，美國與台灣明年仍是良好的投資市場。

李孟霞指出，2025年台灣 GDP將維持穩定成長。過去十年來，台灣GDP成長與台股走勢呈現正相關。當GDP上升時，台股也隨之上漲。此外，根據主計處預測，2025年台灣GDP將持續成長，代表台股有望在明年呈現逐步上升的趨勢。特別是在明年第1季，儘管可能面臨政策風險和市場波動，但整體走勢預計將逐漸向上。

在產業方面，電子業表現突出，即便在2024年已經有顯著成長，2025年仍預期會持續增長，顯示出電子業的穩定性和潛力。然而，非電子產業如傳產和金融則相對較弱，航運業在今年因紅海事件和美國政策影響而表現良好，但明年可能不如今年，仍須留意。

GDP 台股

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