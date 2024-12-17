外資、內資圈最高！統一投顧喊明年指數上看28,000點

統一證券召開2025年台股投資展望會，除邀請到台股資深分析師杜金龍，在自營界享譽盛名的統一證券總經理楊凱智領軍下，講師陣容堅強，也加入財富管理、資產配置的議題，內容相當多元豐富，喊出全部外資、內資圈最高，明年指數上看28,000點。

統一投顧指出，川普重返白宮後，新政府延續「讓美國再次偉大」（MAGA）政策，推行減稅、加徵關稅、放鬆監管、回歸石化燃料等措施，並採取保守移民政策與孤立主義路線；對全球貿易與供應鏈穩定性構成挑戰。關稅政策將成為2025年的關鍵變數，聚焦於中國、墨西哥和加拿大，分階段實施的關稅措施可能引發下半年商品搶運潮，對製造業需求產生正面助力。

預估聯準會2025年將降息3至4碼，並於第2季停止縮表，市場流動性將進一步提升，為美股再創歷史新高提供支撐。台股持續多頭，下半年優於上半年。在台積電技術領先、台灣供應鏈享有AI紅利下，台股好運、財富”蛇”進來，指數有望再創歷史新高。統一投顧預估2025年台股企業獲利挑戰4.6兆元，獲利年增近15%，電子業獲利成長性優於傳產及金融；以19倍本益比評價，指數高點上看28,000點。

元月雖有美國總統川普就職，且中國農曆年在元月，長假前也使投資人傾向退場避風險，然在輝達CEO黃仁勳元月來台、台積電1/16法說捎來2025年強勁成長，台股元月行情仍正面可期待。以季度來看，2Q25獲利年增率最低，產業淡季、五窮六絕搭配大股東賣股繳稅，預期台股低點將落在第2季；然時序步入下半年，隨消費旺季到來、商品補庫存及因應川普關稅政策的提前備貨搶運潮，搭配AI發展更進階等，預期4Q25獲利年增23%為獲利最強的季度，將推升台股指數來到歷史新高28000。

選股方向，2025年統一投顧建議布局概念為A.P.T。A圍繞在AI相關，Nvidia GB200放量出貨，雲端大廠自行開發ASIC AI平台，AI商機從當下最夯的雲端硬體建置，2025年將延伸到邊緣AI，包括軟體系統、AI PC、AI手機、自駕車與AI機器人等，落實AI變現。P包括消費（Purchasing）及政策（Policy），歐美降息逼出消費購買力，中國政策補貼也刺激消費，研判2H25消費力引爆，電子、傳產消費相關的議題將百花齊放。

T（Transform）則為新技術（Technology）及產業轉型（Transform），包含半導體先進製程演進大趨勢，及面板業啟動轉型計畫。

統一證券國際財富管理處指出，隨著降息啟動，投資人要把握債券甜蜜進場點，目前美國10年期公債殖利率處在過去15年間少數高點位置，債券價格處於低點，非常適合投資人布局債券並長期持有，建議喜歡領息的投資人可瞄準債券天期十年以上，票面利息4%~5%的高信用評等（A~AAA級）債券。

隨歐美持續推進降息循環，2025年全球經濟動能可望增強，低迷兩年的製造業需求逐漸回溫，企業補庫存動力亦隨之提升。美股及台股仍預期是多頭年，但關稅戰的強度仍未知，投資人應做好風險控管及資產配置。