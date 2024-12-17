全體證券商11月稅後淨利69.77億 累計稅後淨利943.82億、增幅近52%

2024年11月全體證券商稅後淨利69.77億元，較10月衰退0.74億元，減幅約1.05%。累計1至11月全體證券商稅後淨利943.82億元，較2023年同期成長322.51億元，增幅約51.91%。

11月大盤總成交值約8.044兆元，較10月增加12.93%，使證券商經紀手續費收入較10月成長；11月自營的出售證券利益較少，使證券商自營業務淨利較10月衰退12.59億元，減幅約69.29%；11月證券商承銷業務淨利則較10月衰退2.29億元，減幅約19.83%。累計今年1至11月證券商經紀手續費收入因大盤總成交值增加而較去年同期成長；本期自營的出售證券利益較多，使證券商自營業務淨利較去年同期成長62.13億元，增幅約33.89%；本期承銷業務淨利亦較去年同期成長26.53億元，增幅約46.82%。