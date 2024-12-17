2025美國不降息？ 聯準會內部分歧：應該暫緩步調、債市氛圍清淡
美國聯準會週四即將宣布貨幣決策，目前市場預估98%機率降息一碼。但2025年呢？現在市場對於2025是否繼續降息的看法，已經越來越分歧。
在週四開會之前，被市場認為是聯準會傳聲筒的記者- Nick Timiraos在昨天發文表示：聯準會在週四的選擇之一是降息1碼，然後會利用新的經濟預測來強烈暗示央行準備放慢升息步伐，甚至可能會暫停降息。
Nick Timiraos接著說，聯準會內部對繼續降息存在分歧。部分鷹派官員擔心，擔心過早降息會再度引發通彭疑慮。
此外，華爾街部分分析師發表對於明年一月降息的看法：對於2025年股市走勢感到樂觀，經濟依舊強勁，通膨暫時可控，但如果持續降息，可能讓景氣有泡沫的疑慮。
認為一月份不應該持續降息，甚至認為12月份這一次也不該降息。
美國10年期公債利率昨天小漲，來到4.40%也是近期高點。市場氛圍對債市不利，然而美國下週即將進入聖誕節假期，預計債市交易也會變得比較清淡。
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