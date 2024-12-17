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台股下挫21點收23,018點 台積電下跌10元收1,075元

經濟日報／ 記者徐牧民／即時報導
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片 張宇宏

台股17日震盪，早盤以23,131.57點開出，盤中最高一度達23,223.51點，後續漲幅收斂，終場翻黑收在23,018.01點，下跌21.89點，跌幅0.1 %，成交量3,991.4億元。櫃買則收253.83點，上漲3.73 點。台積電（2330）終場收1,075元，下跌10元。

盤面上以類股來看，電機機械、觀光餐飲、航運、其他電子、電腦周邊、生技、綠能環保、光電等表現較為亮眼。

另外，以資訊服務、食品、油電燃氣、紡織、金融、其他、貿易百貨等表現弱勢。

以族群來看，IC設計表現最為亮眼，其中揚智（3041）、世芯-KY（3661）、世紀（5314）、ITH-KY（6962）、愛普*（6531）、祥碩（5269）等紛紛衝上漲停，創意（3443）、紘康（6457）、鈺創（5351）等也不錯的表現。

觀察台股成交額排行榜，量大上漲的有，世芯-KY、聯發科（2454）、創意、鴻海（2317）、緯穎（6669）、亞光（3019）、所羅（2359）門（2359）、佳能（2374）、智原（3035）、祥碩、聯鈞（3450）、聯電（2303）、旺矽（6223）、羅昇（8374）等。

而下跌的則有，台積電、金像電（2368）、台光電（2383）、神達（3706）、陽明海運（2609）、京元電子（2449）、台達電（2308）、零壹（3029）、中租-KY（5871）等。

統一投顧表示，儘管市場普遍認為，本周 Fed 降息機率仍高於90%以上，有利股市風險偏好，但本周還有美國「政府關門」議題再起。周三台指期仍須提防壓低結算。同時，本周至下周陸續有多檔重量級被動型ETF即將調整換股，新納入成分個股可留意布局契機，操作上建議逢低分批布局，並汰弱留強，選股不選市。

另外，統一投顧指出，選股方向上以AI概念股、消費性電子、PCB、航空及散裝、汽車零組件、紡織製鞋、及高殖利率的營建及壽險等族群為主。

台光電 台積電

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