兩岸團體旅遊破冰有譜？觀光股開香檳、這檔攻漲停最猛

雙城論壇17日上午登場，上海副市長華源表示，將積極推動上海居民赴台團隊旅遊路線。由於兩岸觀光冰封已久，此次論壇為破冰帶來曙光，激勵觀光類股盤中奮起，旅行社股盤中漲勢衝第一，飯店族群亦可望受惠，股價雨露均霑。上市觀光類股指數盤中急拉來到120.17點，漲幅超過1.5%，一舉來到一個多月來新高。

兩岸團體旅遊自疫情以來持續停擺，此次雙城論壇的消息無疑為兩岸觀光市場透出曙光，買盤進場卡位旅行社股，前三季獲利表現亮眼的五福（2745）股價表現最強勁，股價一度亮燈攻上漲停價位110元，山富（2743）、鳳凰（5706）、雄獅（2731）股價也大漲表態，另外，飯店股因可望受惠陸客來台，度假型飯店股也受青睞，包括夏都（2722）、雲品（2748）、富野（2736）也全面大漲。

法人表示，兩岸團體旅遊自疫情以來持續停擺，此次雙城論壇的消息無疑為兩岸觀光市場注入新的活力。尤其中方已率先遞出橄欖枝，若台灣政府能重啟團體赴陸旅遊，對國內旅行社來說將是一大利多，可望完全恢復至疫情前的常態，對明年業績來說將是重要動能。疫情前，大陸市場占旅行社業績占比約10~20%。

而對台灣飯店業者來說，陸客團來台亦可望拉抬住房率，尤其是主要景點周邊的住房皆可望受帶動，尤其飯店業近二年面臨國旅流失，若陸客回流，將是重振營運的一大契機。投資市場對於兩岸旅遊需求復甦抱持高度期待。